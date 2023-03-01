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Золотые монеты и оружие – гражданин Турции пытался ввезти в Грузию контрабанду

Золотые монеты и оружие – гражданин Турции пытался ввезти в Грузию контрабанду

Общая стоимость контрабандных драгоценных металлов превышает 18 тысяч долларов 01.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-01T16:43+0400

2023-03-01T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузинские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну огнестрельного оружия и драгоценных металлов в особо крупном размере на ТПП "Сарпи" (грузино-турецкая граница), говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина. По информации ведомства, на основании подозрений пограничники детально осмотрели автомобиль, которым управлял гражданин Турции. В результате было обнаружено шесть килограммов серебряных слитков, а также золотые монеты и изделия весом в более 6,2 килограмма. Общая стоимость контрабандных драгоценных металлов превышает 47 тысяч лари (около 18 тысяч долларов). Незадекларированный товар был спрятан в багажнике автомобиля. У гражданина Турции также нашли огнестрельное оружие с двумя обоймами и 113 патронами. Материалы дела переданы следственной службе Минфина Грузии с целью дальнейшего реагирования. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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