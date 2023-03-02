https://sputnik-georgia.ru/20230302/brifing-postuplenie-gruzinskikh-abiturientov-v-vuzy-rossii-v-2023-godu-275358952.html

Брифинг: поступление грузинских абитуриентов в вузы России в 2023 году

Брифинг: поступление грузинских абитуриентов в вузы России в 2023 году

Брифинг на тему "Поступление грузинских абитуриентов в вузы России в 2023 году" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия 2 марта в 11:00 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T10:04+0400

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На брифинге председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай СВЕНТИЦКИЙ объявит условия поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.Аккредитация СМИ:E-mail: media@sputnik-georgia.com.Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

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грузия, новости, россия, николай свентицкий, грузино-российские отношения, образование, общество, бесплатная учеба в россии, анонсы