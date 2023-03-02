https://sputnik-georgia.ru/20230302/deflyatsiya-zafiksirovana-v-fevrale-v-gruzii--dannye-statistiki-275412996.html

Дефляция зафиксирована в феврале в Грузии – данные статистики

Дефляция зафиксирована в феврале в Грузии – данные статистики

Дефляция фиксируется в Грузии второй раз за три месяца 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T20:15+0400

2023-03-02T20:15+0400

2023-03-02T20:15+0400

грузия

новости

инфляция

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442523_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1a2bbb0a9df9385b4ff36d14f0dc4a76.jpg

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. В феврале 2023 года, по сравнению с январе 2023 года, уровень инфляции составил -0,3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).В январе месячная дефляция составляла 0,8%.Дефляция фиксируется в Грузии второй раз за три месяца – в декабре 2022 году цены в стране понизились на 0,3%.Годовая инфляция (февраль 2023 года к февралю 2022 года) в Грузии составила 8,4% при целевом показателе 3%.В феврале за год цены выросли на гостиницы и рестораны (14,8%), коммунальные услуги (12,4%), а стоимость услуг здравоохранения снизилась на 7,6%. Цены на продовольствие за год выросли на 14%.Аналитики прогнозируют снижение уровня инфляцииИсследователи инвестиционной компании Galt & Taggart ожидают замедления роста цен на продовольствие из-за снижения мировых цен и укрепления курса лари.По данным исследователей, рост цен на продовольствие оказывает самое большое влияние на инфляцию."Надо отметить, что цены на продовольствие в Грузии растут в двухзначном темпе с июля 2021 года. Вместе с тем такой же двухзначный рост зафиксирован в соседней Армении, но темп роста цен там был ниже и налицо там значительное замедление", – отмечают исследователи.При этом Galt & Taggart отмечают, что пиковый период роста цен в Грузии уже завершен и можно прогнозировать, что цены снизятся, и этому будет также способствовать инициатива правительства о принятии закона о регулировании отношений между производителями, импортерами и дистрибьюторами.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству выяснить, почему наценка на продукты питания, в том числе первой необходимости, достигает 70-80%, а то и 100%, и принять меры.Для этого правительство начало работу над проектом нового закона и работу с импортерами продукции. По словам министра экономики Левана Давиташвили, работа с бизнесом принесла результаты – цены на продукты снизились в сетевых магазинах в рамках акций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"