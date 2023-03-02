https://sputnik-georgia.ru/20230302/domu-melik-azaryantsa-v-tbilisi-planiruyut-vernut-pervozdannyy-oblik-275411072.html

Дому Мелик-Азарянца в Тбилиси планируют вернуть первозданный облик

Дому Мелик-Азарянца в Тбилиси планируют вернуть первозданный облик

Компания, которой принадлежит 80% здания, планирует полностью отреставрировать здание 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T20:38+0400

2023-03-02T20:38+0400

2023-03-02T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Одному из самых узнаваемых достопримечательностей Тбилиси – дому купца Мелик-Азарянца начала XX века вернут первоначальный облик, об этом сообщили в компании Silk Development, которой принадлежит большая часть здания. Многие годы на территории исторического дома собирались бытовые отходы. В Сети также появлялись кадры, как территория внутри дома превратилась чуть ли не в свалку.Для работ по очистке территории было выделено 200 тысяч лари (более 75 тысяч долларов) – два этажа площадью 2 000 кв. м были полностью очищены. Благодаря этому удалось оценить геологическое состояние участка. Теперь в планах компании укрепление фундамента и конструктивной части здания, после чего планируется восстановить его первоначальный вид, отреставрировать фасады, восстановить орнаменты и украшения, снести незаконные конструкции на задней части здания и восстановить деревянные балконы. На данный момент полностью восстановлены два эркера, также шесть эркеров были временно зафиксированы и законсервированы, чтобы избежать обрушения. Кроме того, отремонтированы поврежденные канализационные трубы. "В настоящее время нанятые специалисты компании исследуют коммуникации и дренажные системы вокруг и под зданием. По результатам исследования подготовят новый проект реабилитации дренажной системы, который будет согласован с мэрией Тбилиси", – говорится в сообщении. Дом Мелик-Азарянца: судьба тифлисской жемчужины>>Группа Silk Development начала процесс выкупа здания на проспекте Шота Руставели, 37 в центре Тбилиси у частных владельцев постепенно, начиная с 2007 года. В настоящее время компании принадлежит около 80% общей площади. Остальные площади занимают частные собственники квартир и коммерческих площадей. Строительство Доходного дома по заказу общественного деятеля, мецената и купца первой гильдии Александра Мелик-Азарянца началось в 1912 году. Александр Мелик-Азарянц построил Доходный дом и посвятил его своей дочери, ушедшей из жизни. Строительство уникального по тем временам комплекса заняло три года и завершилось в 1915 году. То был первый такого уровня доходный дом не только в Тифлисе, но и на всем Кавказе. Здание отличается своей экстравагантностью – барельефами, высокими окнами, готическими шпилями. Вот уже более века это строение является символом центра Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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