https://sputnik-georgia.ru/20230302/grozin-pochemu-vizit-blinkena-v-tsentralnuyu-aziyu-iznachalno-obrechen-na-proval-275387379.html
Грозин: почему визит Блинкена в Центральную Азию изначально обречен на провал?
Грозин: почему визит Блинкена в Центральную Азию изначально обречен на провал?
Госсекретарь США Блинкен полетел в Казахстан и Узбекистан, чтобы "оторвать" страны Центральной Азии от России и Китая, но это практически неосуществимо 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T10:13+0400
2023-03-02T10:13+0400
2023-03-02T10:13+0400
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Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин. Как американцы хотели купить лояльность Казахстана, Узбекистана и других стран региона всего за $25 миллионов? Почему в арсенале США остались только угрозы санкциями за сотрудничество с Россией? В каких областях Россия и страны центральноазиатского региона могут наращивать сотрудничество? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, казахстан, россия, сша, узбекистан, sputnik, видео
мультимедиа, видео, казахстан, россия, сша, узбекистан, sputnik, видео
Грозин: почему визит Блинкена в Центральную Азию изначально обречен на провал?
Госсекретарь США Блинкен полетел в Казахстан и Узбекистан, чтобы "оторвать" страны Центральной Азии от России и Китая, но это практически неосуществимо
Таким мнением поделился со "Sputnik на русском" заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Грозин.
Как американцы хотели купить лояльность Казахстана, Узбекистана и других стран региона всего за $25 миллионов? Почему в арсенале США остались только угрозы санкциями за сотрудничество с Россией? В каких областях Россия и страны центральноазиатского региона могут наращивать сотрудничество?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.