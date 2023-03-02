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Грузинская оппозиция протестует против закона об иноагентах - видео
Грузинская оппозиция протестует против закона об иноагентах - видео
Оппозиция в Грузии опротестовывает закон об иностранных агентах, который рассматривается в парламенте страны. Сторонники оппозиции пикетировали входы в высший... 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T17:30+0400
2023-03-02T17:30+0400
2023-03-03T11:33+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
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Противники принятия законопроекта об "иноагентах" не смогли аргументировать свое мнение и лишь устроили пустую истерию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Рассмотрение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности в четверг проходило на фоне горячей дискуссии и стычек, а закончилось все акцией протеста."Мы увидели пустую истерию сначала у зала заседания, затем уже перед зданием (парламента – ред.). Но когда у истерии нет основания, она обычно очень скоро заканчивается, так и произошло", - заявил Кобахидзе.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, видео
Грузинская оппозиция протестует против закона об иноагентах - видео
17:30 02.03.2023 (обновлено: 11:33 03.03.2023)
Оппозиция в Грузии опротестовывает закон об иностранных агентах, который рассматривается в парламенте страны. Сторонники оппозиции пикетировали входы в высший законодательный орган Грузии, к месту событий были стянуты силы полиции
Противники принятия законопроекта об "иноагентах" не смогли аргументировать свое мнение и лишь устроили пустую истерию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Рассмотрение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности в четверг проходило на фоне горячей дискуссии и стычек, а закончилось все акцией протеста.
"Мы увидели пустую истерию сначала у зала заседания, затем уже перед зданием (парламента – ред.). Но когда у истерии нет основания, она обычно очень скоро заканчивается, так и произошло", - заявил Кобахидзе.