https://sputnik-georgia.ru/20230302/gruzinskaya-oppozitsiya-protestuet-protiv-zakona-ob-inoagentakh---video-275427518.html

Грузинская оппозиция протестует против закона об иноагентах - видео

Грузинская оппозиция протестует против закона об иноагентах - видео

Оппозиция в Грузии опротестовывает закон об иностранных агентах, который рассматривается в парламенте страны. Сторонники оппозиции пикетировали входы в высший... 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T17:30+0400

2023-03-02T17:30+0400

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Противники принятия законопроекта об "иноагентах" не смогли аргументировать свое мнение и лишь устроили пустую истерию, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Рассмотрение законопроектов "О прозрачности иностранного влияния" и "О регистрации иностранных агентов" на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним связям и по обороне и безопасности в четверг проходило на фоне горячей дискуссии и стычек, а закончилось все акцией протеста."Мы увидели пустую истерию сначала у зала заседания, затем уже перед зданием (парламента – ред.). Но когда у истерии нет основания, она обычно очень скоро заканчивается, так и произошло", - заявил Кобахидзе.

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