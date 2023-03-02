https://sputnik-georgia.ru/20230302/kakogo-chisla-prazdnuyut-novruz-2023-podgotovka-k-prazdniku-275398342.html

Какого числа празднуют Новруз 2023? Подготовка к празднику

Какого числа празднуют Новруз 2023? Подготовка к празднику

Новруз – древний народный праздник весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю, ежегодно мусульмане празднуют в марте 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T16:01+0400

2023-03-02T16:01+0400

2023-03-02T16:01+0400

справки

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Какого числа празднуют Новруз в 2023 году и когда начинают подготовку к празднику, читайте Sputnik Грузия. Какого числа празднуют Новруз В переводе с фарси Новруз означает "новый день" – древний народный праздник, распространенный в основном в мусульманских странах, ежегодно празднуют 21 марта. Этот нерелигиозный праздник, посвященный весне, обновлению природы и началу сельскохозяйственных работ, породил множество обычаев и обрядов, которые связаны с культом природы и плодородия. В сентябре 2009 года ЮНЕСКО включил Новруз в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества и объявило 21 марта Международным днем Новруз. Подготовка к празднику Подготовку к Новрузу мусульмане начинают за месяц до праздника – особенно предпраздничными считаются вторники (чершенбе), которые названы в честь природных стихий: воды, огня, земли и ветра, "пробуждению" которой они посвящаются. Пробуждение этих природных стихий предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, то есть начала возрождения и полного оживления земли. Следовательно, каждый вторник имеет свои древние традиции и обряды. Многие из них сохранились по сей день. При подготовке к Новрузу каждая семья по традиции обязательно сажает зерна пшеницы – "сямяни", которые, прорастая, становятся неотъемлемым символом праздника. В эти дни накрывают праздничные столы. Люди верят, что это принесет в дом радость и достаток. Одна из любимых традиций – костры, которые разжигают во дворах. По обычаю, нужно трижды перепрыгнуть через костер, чтобы все невзгоды и горести оставить в старом году. Важно, при подготовке к празднику быть осторожным по отношению к природе и не проявлять к ней неуважения. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

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справки