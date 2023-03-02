https://sputnik-georgia.ru/20230302/kogda-nachnetsya-svyaschennyy-mesyats-ramadan-v-2023-islamskiy-kalendar-275414461.html

Когда начнется священный месяц Рамадан в 2023? Исламский календарь

Когда начнется священный месяц Рамадан в 2023? Исламский календарь

Рамадан – священный месяц поста и духовного очищения в большинстве мусульманских стран в 2023-м начнется 23 марта 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T21:01+0400

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религия

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календарь религиозных праздников

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Именно в Рамадан был ниспослан священный Коран, поэтому он самый важный и почетный из 12 месяцев исламского календаря Когда начнется и завершится священный месяц Рамадан по исламскому и григорианскому календарю, читайте в Sputnik Грузия. Когда Рамадан начнется в 2023 году? Рамадан, как и остальные 11 месяцев в исламском календаре, ежегодно длится от 29 до 30 дней, и, соответственно, каждый год выпадает на разные числа. В 2023-м в девятом месяце исламского календаря 29 дней. Сутки в исламском календаре, в отличии от григорианского, начинаются не в полночь, а с заходом солнца. Поэтому в 2023-м Рамадан начнется с закатом солнца 22 марта. Рамадан в разных мусульманских странах может начинаться в разное время, так как это зависит от способа астрономического вычисления или прямого наблюдения за фазами Луны. Рамадан для последователей ислама один из важных периодов – с началом священного месяца все правоверные в обязательном порядке соблюдают пост от утреннего до вечернего намаза, предварительно выполнив ряд обязательных приготовлений и религиозных обрядов. Пост Рамадан, предназначенный для воспитания в человеке богобоязненности, удерживает его от любого безнравственного деяния. Завершается Рамадан вторым по значению великим праздником – Ид аль Фитр, или Праздник Разговения. Ид аль Фитр начнется первого числа месяца Шавваль и продлиться три дня. В 2023 году Праздник Разговения начнется с 21 апреля, вернее, с 20 числа после заката. Материал подготовлен на основе открытых источников

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