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Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейс в Тбилиси

Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейс в Тбилиси

Государственный авиаперевозчик Молдавии выполняет прямые рейсы Тбилиси-Кишинев по понедельникам и пятницам, на самолетах типа Airbus 320 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T19:29+0400

2023-03-02T19:29+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что отменила ряд рейсов, в том числе и в Тбилиси, из-за операционных трудностей, поскольку два самолета оказались недоступны для полета. В расписании аэропорта Кишинева в четверг произошли изменения – отменены рейсы авиакомпании Air Moldova в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. Ранее Air Moldova предупредила, что в марте отменяются регулярные рейсы по десяти направлениям в страны Европы и Азии. Пассажиров просят внимательно следить за возможным изменением расписания полетов.Рейсы Air Moldova Кишинев-Тбилиси-Кишинев начали выполнятся с 16 октября 2022 года. Государственный авиаперевозчик Молдавии выполняет прямые рейсы Тбилиси-Кишинев по понедельникам и пятницам на самолетах типа Airbus 320.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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