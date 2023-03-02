https://sputnik-georgia.ru/20230302/moldavskaya-aviakompaniya-air-moldova-otmenila-reys-v-tbilisi-275408387.html
Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейс в Тбилиси
Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейс в Тбилиси
Государственный авиаперевозчик Молдавии выполняет прямые рейсы Тбилиси-Кишинев по понедельникам и пятницам, на самолетах типа Airbus 320 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T19:29+0400
2023-03-02T19:29+0400
2023-03-02T19:29+0400
грузия
новости
молдова
тбилиси
кишинев
авиасообщение в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/10/271385582_0:121:3077:1851_1920x0_80_0_0_68b2a5e2013feef8a85b21812025debb.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что отменила ряд рейсов, в том числе и в Тбилиси, из-за операционных трудностей, поскольку два самолета оказались недоступны для полета. В расписании аэропорта Кишинева в четверг произошли изменения – отменены рейсы авиакомпании Air Moldova в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. Ранее Air Moldova предупредила, что в марте отменяются регулярные рейсы по десяти направлениям в страны Европы и Азии. Пассажиров просят внимательно следить за возможным изменением расписания полетов.Рейсы Air Moldova Кишинев-Тбилиси-Кишинев начали выполнятся с 16 октября 2022 года. Государственный авиаперевозчик Молдавии выполняет прямые рейсы Тбилиси-Кишинев по понедельникам и пятницам на самолетах типа Airbus 320.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
молдова
тбилиси
кишинев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/10/271385582_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5f80cd331b9e13a1c1d1d797f7e29054.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, молдова, тбилиси, кишинев, авиасообщение в грузии
грузия, новости, молдова, тбилиси, кишинев, авиасообщение в грузии
Молдавская авиакомпания Air Moldova отменила рейс в Тбилиси
Государственный авиаперевозчик Молдавии выполняет прямые рейсы Тбилиси-Кишинев по понедельникам и пятницам, на самолетах типа Airbus 320
ТБИЛИСИ, 2 мар – Sputnik. Молдавская авиакомпания Air Moldova сообщила, что отменила ряд рейсов, в том числе и в Тбилиси, из-за операционных трудностей, поскольку два самолета оказались недоступны для полета.
В расписании аэропорта Кишинева в четверг произошли изменения – отменены рейсы авиакомпании Air Moldova в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси. Ранее Air Moldova предупредила, что в марте отменяются регулярные рейсы по десяти направлениям в страны Европы и Азии.
"Два самолета в парке авиакомпании в настоящее время недоступны для полетов... из-за операционных трудностей. Air Moldova активно работает над устранением последствий и реорганизацией расписания рейсов", – сообщается в заявлении компании для прессы.
Пассажиров просят внимательно следить за возможным изменением расписания полетов.
Рейсы Air Moldova Кишинев-Тбилиси-Кишинев начали выполнятся с 16 октября 2022 года. Государственный авиаперевозчик Молдавии выполняет прямые рейсы Тбилиси-Кишинев по понедельникам и пятницам на самолетах типа Airbus 320.