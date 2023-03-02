https://sputnik-georgia.ru/20230302/parizh-stambul-tel-aviv-gruppa-mgzavrebi-otpravlyaetsya-v-mirovoe-turne-275330626.html

Париж, Стамбул, Тель-Авив: группа "Мгзавреби" отправляется в мировое турне

Париж, Стамбул, Тель-Авив: группа "Мгзавреби" отправляется в мировое турне

В этом месяце популярные музыканты из Грузии проведут шесть концертов в различных странах мира 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Популярная грузинская группа "Мгзавреби" в марте этого года проведет концерты в разных странах мира. Грузинская группа отправится в тур, в рамках которого 15 марта выступит в израильском Тель-Авиве, 17 марта – в городе Лимассол на Кипре. Далее ожидается выступление 19 марта в Белграде, 21 марта грузинские песни послушают в черногорском городе Будва. Уже 23 марта "Мгзавреби" выступят в Париже, а на следующий день – в Стамбуле. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы. "Мгзавреби" основал вокалист Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (груз. "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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