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Политолог рассказал, почему Грузии нужен закон об иноагентах - видео
Политолог рассказал, почему Грузии нужен закон об иноагентах - видео
Закон об иноагентах необходим Грузии, так как западное влияние в стране постепенно достигает своего пика, считает грузинский политолог Васо Капанадзе 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T12:57+0400
2023-03-02T12:57+0400
2023-03-02T13:02+0400
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Смотрите в видео, что политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."После развала Советского Союза, уже более тридцати лет длится процесс, когда идет масштабное финансирование НПО, СМИ и других различных структур со стороны Запада в огромном количестве. С помощью такого финансирования они могут оказывать влияние на процессы внутри страны", – заявил Капанадзе.В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Политолог рассказал, почему Грузии нужен закон об иноагентах - видео
12:57 02.03.2023 (обновлено: 13:02 02.03.2023)
Закон об иноагентах необходим Грузии, так как западное влияние в стране постепенно достигает своего пика, считает грузинский политолог Васо Капанадзе
Смотрите в видео, что политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
"После развала Советского Союза, уже более тридцати лет длится процесс, когда идет масштабное финансирование НПО, СМИ и других различных структур со стороны Запада в огромном количестве. С помощью такого финансирования они могут оказывать влияние на процессы внутри страны", – заявил Капанадзе.
В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".
Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.
Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.