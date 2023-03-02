https://sputnik-georgia.ru/20230302/politolog-rasskazal-pochemu-gruzii-nuzhen-zakon-ob-inoagentakh---video--275395619.html

Политолог рассказал, почему Грузии нужен закон об иноагентах - видео

Политолог рассказал, почему Грузии нужен закон об иноагентах - видео

Закон об иноагентах необходим Грузии, так как западное влияние в стране постепенно достигает своего пика, считает грузинский политолог Васо Капанадзе 02.03.2023, Sputnik Грузия

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Смотрите в видео, что политолог заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."После развала Советского Союза, уже более тридцати лет длится процесс, когда идет масштабное финансирование НПО, СМИ и других различных структур со стороны Запада в огромном количестве. С помощью такого финансирования они могут оказывать влияние на процессы внутри страны", – заявил Капанадзе.В парламенте Грузии зарегистрировано два законопроекта: "О прозрачности иностранного влияния", который касается только юридических лиц, и "О регистрации иностранных агентов", который был скопирован с американского закона. Оба инициировали депутаты, представляющие общественное движение "Сила народа".Первый законопроект "О прозрачности иностранного влияния", по словам авторов и представителей "Грузинской мечты", в отличие от американского закона, полностью соответствует стандартам прав человека. Тем не менее он подвергся критике со стороны грузинской оппозиции, президента, Госдепа США, внешнеполитической службы Евросоюза и представительства ООН в Грузии.Критики увидели в проекте закона "О прозрачности иностранного влияния" угрозу грузинской демократии. В ответ на это авторы законопроекта решили скопировать американский закон и инициировать его, чтобы все увидели разницу.

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