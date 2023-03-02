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Стартует продажа билетов на мартовские матчи сборной Грузии

Стартует продажа билетов на мартовские матчи сборной Грузии

Обе игры пройдут в конце марта на новом стадионе в Батуми 02.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Продажа билетов на мартовские матчи сборной Грузии по футболу против Монголии и Норвегии начнется 2 марта в 12:00 по тбилисскому времени, сообщает Федерация футбола Грузии. Команда Вилли Саньоля сыграет со сборной Монголии в товарищеском матче 25 марта, а первый матч отборочного этапа чемпионата Европы против сборной Норвегии состоится 28 марта. Обе игры примет новый стадион в Батуми. Билеты продаются только онлайн на сайте TKT.GE. Каждый пользователь может приобрести максимум четыре игровых билета. Ранее сборные Грузии и Норвегии встречались между собой трижды. Все три игры выиграл соперник грузинской команды. Сборная Грузии по результатам жеребьевки попала в группу А вместе с Испанией, Шотландией, Норвегией и Кипром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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