https://sputnik-georgia.ru/20230302/test-chto-vy-znaete-o-spichkakh-275485133.html

Тест: что вы знаете о спичках?

Тест: что вы знаете о спичках?

Сегодня, 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички, одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой... 02.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-02T13:29+0400

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты