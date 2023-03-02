https://sputnik-georgia.ru/20230302/test-chto-vy-znaete-o-spichkakh-275485133.html
Тест: что вы знаете о спичках?
Тест: что вы знаете о спичках?
Сегодня, 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички, одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой... 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T13:29+0400
2023-03-02T13:29+0400
2023-03-06T13:34+0400
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
Тест: что вы знаете о спичках?
13:29 02.03.2023 (обновлено: 13:34 06.03.2023)
Сегодня, 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички, одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.