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https://sputnik-georgia.ru/20230302/test-chto-vy-znaete-o-spichkakh-275485133.html
Тест: что вы знаете о спичках?
Тест: что вы знаете о спичках?
Сегодня, 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички, одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой... 02.03.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест: что вы знаете о спичках?

13:29 02.03.2023 (обновлено: 13:34 06.03.2023)
© photo: Sputnik / Anton Denisov /  / Перейти в фотобанкЦех по изготовлению наружнего и внутреннего коробка
Цех по изготовлению наружнего и внутреннего коробка - Sputnik Грузия, 1920, 02.03.2023
© photo: Sputnik / Anton Denisov /
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Сегодня, 2 марта в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички, одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест.
1 из 10
В каком фильме спички выступали в качестве валюты?
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