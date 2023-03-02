https://sputnik-georgia.ru/20230302/v-parlamente-gruzii-podderzhali-vvedenie-shtrafov-za-vandalizm-275384455.html
В парламенте Грузии поддержали введение штрафов за вандализм
В парламенте Грузии поддержали введение штрафов за вандализм
Умышленное повреждение инвентаря в общественных местах будет караться штрафом в размере 300 лари 02.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-02T07:31+0400
2023-03-02T07:31+0400
2023-03-02T07:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие введение штрафов за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах. Как сказал автор поправок, глава юридического комитета Анри Оханашвили, цель законодательных изменений – сокращение подобных правонарушений.Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов). Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта. Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней. При этом Оханашвили отметил, что судья будет в индивидуальном порядке принимать решение по поводу административного заключения. В Грузии нет административного наказания за вандализм. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, анри оханашвили
В парламенте Грузии поддержали введение штрафов за вандализм
Умышленное повреждение инвентаря в общественных местах будет караться штрафом в размере 300 лари
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Юридический комитет парламента Грузии поддержал в первом чтении поправки в Кодекс административных правонарушений, предполагающие введение штрафов за повреждение инфраструктуры в парках и подземных переходах.
Как сказал автор поправок, глава юридического комитета Анри Оханашвили, цель законодательных изменений – сокращение подобных правонарушений.
Согласно поправкам, умышленное повреждение или уничтожение инфраструктуры или инвентаря на площади, на дороге, в парке, сквере или подземном переходе будет караться штрафом в размере 300 лари (около 115 долларов).
Такой же штраф придется заплатить и за повреждение или уничтожение других объектов общественного пользования, в том числе дорожных знаков, светофоров, камер видеонаблюдения, а также общественного транспорта или инвентаря общественного транспорта.
Если вышеуказанные нарушения будут совершены повторно, наказание будет жестче: штраф в размере 500 лари (около 200 долларов) или административное заключение на срок до 5 дней.
При этом Оханашвили отметил, что судья будет в индивидуальном порядке принимать решение по поводу административного заключения.
"Априори наказание не предполагает только пять суток административного заключения, а дает возможность судье в рамках своих полномочий решить, что больше подходит к конкретному действию", – сказал Оханашвили.
В Грузии нет административного наказания за вандализм. На сегодняшний день уголовным нарушением считается повреждение или уничтожение государственного или муниципального имущества стоимостью выше 150 лари (более 55 долларов), в противном случае лицо к ответственности не привлекается.