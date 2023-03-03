Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230303/den-materi-prazdnuyut-v-gruzii-275413519.html
День матери празднуют в Грузии
День матери празднуют в Грузии
Праздничный день 3 марта задумывался как альтернатива Международному женскому дню, однако в дальнейшем власти Грузии решили сделать праздничными обе даты 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T09:01+0400
2023-03-03T09:01+0400
грузия
новости
общество
звиад гамсахурдия
эдуард шеварднадзе
нино бурджанадзе
день матери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250644342_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dd507df3a68cf56555a85714938fa1d.jpg
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия в воскресенье празднует День матери, этот день в стране является выходным.История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта, по инициативе Гамсахурдия, тогда отменили.Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/13/250644342_171:462:2285:2048_1920x0_80_0_0_9f431fabe862563d5f167f14b7f19300.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, звиад гамсахурдия, эдуард шеварднадзе, нино бурджанадзе, день матери
грузия, новости, общество, звиад гамсахурдия, эдуард шеварднадзе, нино бурджанадзе, день матери

День матери празднуют в Грузии

09:01 03.03.2023
© photo: Sputnik / StringerПрогулка январским утром: Черепашье озеро, мама на прогулке с ребенком
Прогулка январским утром: Черепашье озеро, мама на прогулке с ребенком - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Праздничный день 3 марта задумывался как альтернатива Международному женскому дню, однако в дальнейшем власти Грузии решили сделать праздничными обе даты
ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Грузия в воскресенье празднует День матери, этот день в стране является выходным.
История праздника связана с именем первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, который в 1991 году вынес его на утверждение парламента. Новый праздник должен был заменить Международный женский день, так как 8 Марта, по инициативе Гамсахурдия, тогда отменили.
Впрочем, через десять лет 8 Марта вновь получил статус праздника – его восстановили решением парламента в марте 2002 года при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе.
Опрос
Как вы празднуете День матери 3 марта?
Возможны несколько вариантов ответа
Голосов
28 февраля, 13:59
Кстати, 8 Марта вновь стало праздником в Грузии по инициативе Нино Бурджанадзе, занимавшей тогда пост председателя парламента.
Стало быть, женщинам и матерям на сегодняшний день в Грузии посвящены два праздника — 3 и 8 марта, и оба объявлены выходными.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0