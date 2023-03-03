https://sputnik-georgia.ru/20230303/kak-izmenilis-tseny-na-odezhdu-v-gruzii-za-god-275425334.html
Как изменились цены на одежду в Грузии за год?
Как изменились цены на одежду в Грузии за год?
Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T21:01+0400
2023-03-03T21:01+0400
2023-03-03T21:01+0400
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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как изменились цены на одежду за год. Согласно данным Национальной службы статистики на январь 2023 года, из мужской одежды цены снизились на брюки, обувь и утепленные куртки. Из женской одежды за год подешевели юбки, брюки и свитеры. Что касается одежды для детей, то подешевели лишь брюки, и то всего на 0,1%. В целом одежда и обувь в Грузии подешевела на 1,0%.За год в январе цены больше всего выросли на продукты и безалкогольные напитки, гостиницы, рестораны и коммунальные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, инфографика, инфографика
Как изменились цены на одежду в Грузии за год?
Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как изменились цены на одежду за год.
Согласно данным Национальной службы статистики на январь 2023 года, из мужской одежды цены снизились на брюки, обувь и утепленные куртки. Из женской одежды за год подешевели юбки, брюки и свитеры. Что касается одежды для детей, то подешевели лишь брюки, и то всего на 0,1%.
В целом одежда и обувь в Грузии подешевела на 1,0%.
За год в январе цены больше всего выросли на продукты и безалкогольные напитки, гостиницы, рестораны и коммунальные услуги.