https://sputnik-georgia.ru/20230303/kak-izmenilis-tseny-na-odezhdu-v-gruzii-za-god-275425334.html

Как изменились цены на одежду в Грузии за год?

Как изменились цены на одежду в Грузии за год?

Годовой уровень инфляции в Грузии январе 2023 года составил 9,4%. 03.03.2023, Sputnik Грузия

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В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как изменились цены на одежду за год. Согласно данным Национальной службы статистики на январь 2023 года, из мужской одежды цены снизились на брюки, обувь и утепленные куртки. Из женской одежды за год подешевели юбки, брюки и свитеры. Что касается одежды для детей, то подешевели лишь брюки, и то всего на 0,1%. В целом одежда и обувь в Грузии подешевела на 1,0%.За год в январе цены больше всего выросли на продукты и безалкогольные напитки, гостиницы, рестораны и коммунальные услуги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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