https://sputnik-georgia.ru/20230303/kak-politsiya-zaderzhivala-protestuyuschikh-u-zdaniya-parlamenta-gruzii---video-275431341.html

Как полиция задерживала протестующих у здания парламента Грузии – видео

Как полиция задерживала протестующих у здания парламента Грузии – видео

Между протестующими у здания парламента Грузии против закона об иноагентах и сотрудниками полиции в ночь на пятницу произошли стычки. Как полиция задерживала... 03.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-03T13:36+0400

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Полиция задержала нескольких участников акции. Как заявили представители МВД, задержанные закидывали полицейских яйцами. Участники акции выступали против принятия в Грузии закона об иноагентах.На акции были задержаны четыре человека за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. До того МВД Грузии призвало участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения. А также предупредило организаторов акции и участников не допускать призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.

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