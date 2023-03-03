https://sputnik-georgia.ru/20230303/kak-politsiya-zaderzhivala-protestuyuschikh-u-zdaniya-parlamenta-gruzii---video-275431341.html
Как полиция задерживала протестующих у здания парламента Грузии – видео
Как полиция задерживала протестующих у здания парламента Грузии – видео
Между протестующими у здания парламента Грузии против закона об иноагентах и сотрудниками полиции в ночь на пятницу произошли стычки. Как полиция задерживала... 03.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-03T13:36+0400
2023-03-03T13:36+0400
2023-03-03T14:12+0400
видео
акции протеста
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видео-новости из грузии
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Полиция задержала нескольких участников акции. Как заявили представители МВД, задержанные закидывали полицейских яйцами. Участники акции выступали против принятия в Грузии закона об иноагентах.На акции были задержаны четыре человека за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. До того МВД Грузии призвало участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения. А также предупредило организаторов акции и участников не допускать призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.
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видео, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, акции протеста, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Как полиция задерживала протестующих у здания парламента Грузии – видео
13:36 03.03.2023 (обновлено: 14:12 03.03.2023)
Между протестующими у здания парламента Грузии против закона об иноагентах и сотрудниками полиции в ночь на пятницу произошли стычки. Как полиция задерживала протестующих – смотрите в видео Sputnik
Полиция задержала нескольких участников акции. Как заявили представители МВД, задержанные закидывали полицейских яйцами. Участники акции выступали против принятия в Грузии закона об иноагентах.
На акции были задержаны четыре человека за мелкое хулиганство и неподчинение полиции, заявил глава патрульной полиции Тбилиси Важа Сирадзе. До того МВД Грузии призвало участников акции не выходить за рамки, допущенные законом о свободе собраний и выражения. А также предупредило организаторов акции и участников не допускать призывов к насилию и обеспечить ненасильственный характер акции.