https://sputnik-georgia.ru/20230303/test-pro-russkikh-pisateley-275496798.html

Тест про русских писателей

Тест про русских писателей

Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день писателя, целью которого является защита свободы печати и принципов свободы информации внутри каждой страны 03.03.2023, Sputnik Грузия

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тесты

интерактив

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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о русских писателях.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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тесты, интерактив, тесты