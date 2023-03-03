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https://sputnik-georgia.ru/20230303/test-pro-russkikh-pisateley-275496798.html
Тест про русских писателей
Тест про русских писателей
Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день писателя, целью которого является защита свободы печати и принципов свободы информации внутри каждой страны 03.03.2023, Sputnik Грузия
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Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о русских писателях.
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тесты, интерактив, тесты
тесты, интерактив, тесты

Тест про русских писателей

16:45 03.03.2023 (обновлено: 16:56 06.03.2023)
© photo: Sputnik / Vladimir Vdovin /  / Перейти в фотобанкРабочий стол и личные вещи поэта в Мемориальном музее-квартире Владимира Маяковского
Рабочий стол и личные вещи поэта в Мемориальном музее-квартире Владимира Маяковского - Sputnik Грузия, 1920, 03.03.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Vdovin /
/
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Сегодня, 3 марта, отмечается Всемирный день писателя, целью которого является защита свободы печати и принципов свободы информации внутри каждой страны
Специально к этому дню Sputnik Грузия подготовил небольшой тест о русских писателях.
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