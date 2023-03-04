https://sputnik-georgia.ru/20230304/borba-s-nezakonnym-oborotom-oruzhiya-v-gruzii-zaderzhany-10-chelovek--275448861.html

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 10 человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны 10 человек

Револьвер, винтовки, пистолеты – это неполный список изъятого незаконного оружия 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T16:16+0400

2023-03-04T16:16+0400

2023-03-04T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинские полицейские в результате операции задержали 10 человек по обвинению в незаконном хранении, приобретении и ношении оружия и боеприпасов.По данным пресс-службы МВД Грузии, задержаны жители Тбилиси и регионов. Самому старшему из них 70 лет, а самому младшему – 32 года. Из 10 задержанных двое были в прошлом неоднократно судимы. Во время обысков задержанных, их квартир и автомобилей полиция изъяла револьвер, винтовки, автоматы и пистолеты, а также патроны различного калибра. В случае подтверждения вины задержанным грозит от 3 до 9 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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