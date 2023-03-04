https://sputnik-georgia.ru/20230304/dtp-na-kurorte-v-gruzii-pogib-molodoy-muzhchina-275450513.html

ДТП на курорте в Грузии: погиб молодой мужчина

ДТП на курорте в Грузии: погиб молодой мужчина

Причиной аварии, предположительно, стало превышение скорости 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T19:41+0400

2023-03-04T19:41+0400

2023-03-04T19:41+0400

происшествия

грузия

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чакви

аджария

батуми

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в результате аварии на центральной дороге в черноморском курортном поселке Чакви в Аджарии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, автомобиль, в котором находились два человека, ехал на высокой скорости, из-за чего водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Погибший – молодой мужчина, вторая жертва ДТП находится в клинике города Батуми. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения или эксплуатации транспорта".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, чакви, аджария, батуми