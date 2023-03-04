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Разыскиваемый за убийство грузин поехал в Италию на матч Хвичи Кварацхелия
Разыскиваемый за убийство грузин поехал в Италию на матч Хвичи Кварацхелия
Горе-фанат Хвичи Кварацхелия вместо футбольного матча оказался в тюрьме 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T14:31+0400
2023-03-04T14:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Италии задержали в аэропорту Неаполя выходца из Грузии, разыскиваемого за убийство с 2012 года.Как сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на итальянские СМИ, мужчина специально прилетел в Италию на футбольный матч "Наполи"-"Лацио" с другими грузинскими болельщиками, чтобы поболеть за грузинского игрока клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия.Однако вместо стадиона фанат-преступник отправился за решетку.Как уточняют журналисты, 38-летний грузин более 10 лет разыскивается властями Греции за убийство двух человек. Он заочно осужден на 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, неаполь, хвича кварацхелия
спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, неаполь, хвича кварацхелия
Разыскиваемый за убийство грузин поехал в Италию на матч Хвичи Кварацхелия
14:31 04.03.2023 (обновлено: 15:03 04.03.2023)
Горе-фанат Хвичи Кварацхелия вместо футбольного матча оказался в тюрьме
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Италии задержали в аэропорту Неаполя выходца из Грузии, разыскиваемого за убийство с 2012 года.
Как сообщает телеканал "Имеди
" со ссылкой на итальянские СМИ, мужчина специально прилетел в Италию на футбольный матч "Наполи"-"Лацио" с другими грузинскими болельщиками, чтобы поболеть за грузинского игрока клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия.
Однако вместо стадиона фанат-преступник отправился за решетку.
Как уточняют журналисты, 38-летний грузин более 10 лет разыскивается властями Греции за убийство двух человек. Он заочно осужден на 10 лет лишения свободы.