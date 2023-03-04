https://sputnik-georgia.ru/20230304/gore-fanat-khvichi-kvaratskheliya-vmesto-matcha-okazalsya-v-tyurme---275448241.html

Разыскиваемый за убийство грузин поехал в Италию на матч Хвичи Кварацхелия

Разыскиваемый за убийство грузин поехал в Италию на матч Хвичи Кварацхелия

Горе-фанат Хвичи Кварацхелия вместо футбольного матча оказался в тюрьме 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T14:31+0400

2023-03-04T14:31+0400

2023-03-04T15:03+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

италия

неаполь

хвича кварацхелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23903/06/239030658_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_54370e0e95a1ed6d8ab3ee545a51df17.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Сотрудники пограничной полиции Италии задержали в аэропорту Неаполя выходца из Грузии, разыскиваемого за убийство с 2012 года.Как сообщает телеканал "Имеди" со ссылкой на итальянские СМИ, мужчина специально прилетел в Италию на футбольный матч "Наполи"-"Лацио" с другими грузинскими болельщиками, чтобы поболеть за грузинского игрока клуба "Наполи" Хвичу Кварацхелия.Однако вместо стадиона фанат-преступник отправился за решетку.Как уточняют журналисты, 38-летний грузин более 10 лет разыскивается властями Греции за убийство двух человек. Он заочно осужден на 10 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

италия

неаполь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, неаполь, хвича кварацхелия