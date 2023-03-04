https://sputnik-georgia.ru/20230304/kak-prazdnuyut-purim-2023-traditsii-i-obychai-evreyskogo-prazdnika-275438791.html

Как празднуют Пурим 2023? Традиции и обычаи еврейского праздника

Как празднуют Пурим 2023? Традиции и обычаи еврейского праздника

Пурим, или самый веселый еврейский праздник, в 2023-м начнут праздновать 6 марта с заходом солнца 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T19:01+0400

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справки

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Установили Пурим в память о чудесном спасении еврейского народа более 2 400 лет назад от истребления в Персидском царстве, в период правления царя Ахашвероша (Артаксеркс). Как празднуют Пурим, о традициях и обычаях самого веселого еврейского праздника, читайте в Sputnik Грузия. Как празднуют Пурим Праздновать Пурим начинают и заканчивают в синагоге чтением книги Есфирь (Эстер), в которой подробного описана история праздника. По преданию, любимец персидского царя Ахашвероша, царедворец Аман, задумал еврейский народ истребить, убедив правителя издать указ об их уничтожении. Планам кровавого Амана помешали царица Эстер и ее родственник Мордехай. Эстер убедила своего царственного супруга пощадить свой народ и повесить вероломного царедворца. При чтении книги в синагоге всякий раз, когда произносят имя Амана, собравшиеся, чтобы его заглушить, начинают топать, свистеть и шуметь трещотками-граггерами. Пурим, по обычаю, начинают праздновать с окончанием однодневного поста, установленного в память о посте, который царица и Мордехай объявили после издания указа об уничтожении евреев. В праздник по традиции предписан веселый пир – в Пурим запрещены пост и траур. Основной пир, по обычаю, начинается после утреннего чтения "Книги Есфирь" и продолжается до ночи. На празднике по традиции должно быть много еды, вина и радости. По обычаю, перед тем, как приступить к веселому застолью, евреи рассылают угощения и раздают пожертвования. В праздник Пурим по традиции едят сладкие треугольные пирожки, которые пекут с маком, вареньем, сухофруктами и орехами. Начинка пирожков, которые называют "ушами Амана", напоминает о царице Эстер, так как она питалась фруктами и орехами из-за того, что дворцовая кухня кошерной не была. В Пурим евреи могут пить крепкие напитки сверх меры. Есть еврейский обычай: напиться в праздник так, чтобы слова "проклят Аман" не отличить от слов "благословен Мордехай". В Пурим по традиции проводят маскарады и карнавальные шествия, а также устраивают театрализованные представления. По обычаю, в средние века во время таких представлений сжигали чучело Амана. В Тель-Авиве по традиции проходит самое яркое шествие, где люди, одетые в самые разнообразные костюмы, веселятся под громкую музыку лучших ди-джеев. В Пурим мужчины могут переодеться в женское платье, а женщины – в мужское. Обычно такие переодевания категорически запрещаются. По традиции праздник Пурим принято праздновать не только весело, но и шумно, поэтому все радуются, кричат и гремят. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки