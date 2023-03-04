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На дороге в горы Сванетии действует запрет на движение большегрузов
На дороге в горы Сванетии действует запрет на движение большегрузов
Ограничения действуют на участке трассы Зугдиди-Местия-Ласдили 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T16:49+0400
2023-03-04T16:49+0400
2023-03-04T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на участке дороги, ведущей из края Самегрело в горную Сванетию, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. По данным ведомства, ограничения из-за снегопада и гололедицы действуют на участке Хаиши-Ушгули трассы Зугдиди-Местия-Ласдили. Между тем легковые автомобили могут проехать этот участок только с использованием противоскользящих цепей. За соблюдением ограничений следит патрульная полиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, самегрело
грузия, новости, общество, самегрело
На дороге в горы Сванетии действует запрет на движение большегрузов
Ограничения действуют на участке трассы Зугдиди-Местия-Ласдили
ТБИЛИСИ, 4 мар – Sputnik. Движение транспорта с прицепом и полуприцепом ограничено на участке дороги, ведущей из края Самегрело в горную Сванетию, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным
ведомства, ограничения из-за снегопада и гололедицы действуют на участке Хаиши-Ушгули трассы Зугдиди-Местия-Ласдили.
Между тем легковые автомобили могут проехать этот участок только с использованием противоскользящих цепей.
За соблюдением ограничений следит патрульная полиция.