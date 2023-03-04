https://sputnik-georgia.ru/20230304/proryv-v-meditsine-gruzinskie-uchenye-rasskazali-kak-polnostyu-vylechitsya-ot-vich-infektsii-275288564.html
Прорыв в медицине: грузинские ученые рассказали, как полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции
Прорыв в медицине: грузинские ученые рассказали, как полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции
Стволовые клетки продолжают творить чудеса 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T14:01+0400
2023-03-04T14:01+0400
2023-03-04T14:01+0400
общество
новости
грузия
тенгиз церцвадзе
мака булеишвили
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В мире зафиксирован третий случай полного выздоровления ВИЧ-инфицированных пациентов – грузинские специалисты рассказали, насколько близко подошла медицина к искоренению одного из самых коварных вирусов в истории человечества. В Грузии на сегодняшний день зарегистрировано 9 809 ВИЧ-инфицированных. Только в этом году в Грузии выявили 30 новых случаев данной инфекции. По словам грузинских медиков, Грузия относится к странам со стабильной ситуацией в плане распространения ВИЧ – в год в стране выявляют около 600 случаев. ВИЧ повреждает те клетки, которые борются против бактерий, вирусов и любых аномалий, возникающих в организме. Таким образом, любая болезнь, даже небольшая простуда, может стать фатальной для организма, инфицированного ВИЧ-инфекцией. Прорыв в медицине В 2013 году врачи пересадили стволовые клетки 53-летнему пациенту из Дюссельдорфа для лечения лейкемии. Помимо рака крови у него была и ВИЧ-инфекция. После операции по пересадке костного мозга и трансплантации стволовых клеток врачи в течение долгого времени наблюдали за состоянием пациента. Лечение стволовыми клетками – миф или спасение>>В 2018 году анализы показали, что у пациента в организме не было и следа от ВИЧ-инфекции. Врачи продолжали наблюдение еще в течение четырех лет, и только сейчас они подтвердили информацию о том, что пациент полностью исцелился от ВИЧ-инфекции. Как вылечили ВИЧ-инфицированных? Как разъяснили грузинские медики, существуют рецепторы CCR5, с помощью которых ВИЧ прикрепляется к клетке и размножается. Однако биоматериал человека, то есть стволовые клетки, содержит антиВИЧ-мутацию. Благодаря им вирус не может размножаться и умирает. Стволовые клетки для лечения COVID-19? Медицина будущего и опыт Грузии>>"У стволовых клеток есть серьезная функция. Это строительный материал каждой клетки, соответственно, всего нашего организма и каждого нашего органа", – разъяснила доктор медицинских наук, профессор Мака Булеишвили. Благодаря огромным финансовым ресурсам и кропотливой работе ученых созданы медикаменты для пациентов с ВИЧ. По словам врачей, инфицированным пациентам нужно в день пить всего одну таблетку, которая улучшает их состояние и убивает в крови вирус, однако он продолжает жить в клетках. Стоит пациенту прекратить прием лекарств, как вирус стремительно начнет размножаться и разрушать организм. Церцвадзе, который практически всю свою жизнь посвятил борьбе с этим вирусом и лечению ВИЧ-инфицированных, отметил, что обычные лекарства убивают вирус, который циркулирует в крови. Соответственно, состояние пациента улучшается. Что касается вируса, который уже пробрался до генома, то, по словам Церцвадзе, при медикаментозном лечении он не способен вызвать какие-нибудь процессы в организме. Церцвадзе отметил, что ученым удалось разработать лекарства, которые освобождают кровь от вируса, а совсем скоро им удастся освободить от него и инфицированные клетки. Стволовые клетки пересадили еще одному пациенту с аутизмом в Тбилиси>>На сегодняшний день ВИЧ-инфекцией во всем мире инфицированы 38 миллионов 400 тысяч человек. Из них 36 миллионов 700 тысяч являются взрослыми. Из общей статистики 19 миллионов 700 тысяч – это женщины, а 16 миллионов 900 тысяч – мужчины. Носителями ВИЧ являются и дети – 1 миллион 700 тысяч.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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общество, новости, грузия, тенгиз церцвадзе, мака булеишвили
общество, новости, грузия, тенгиз церцвадзе, мака булеишвили
Прорыв в медицине: грузинские ученые рассказали, как полностью вылечиться от ВИЧ-инфекции
Стволовые клетки продолжают творить чудеса
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. В мире зафиксирован третий случай полного выздоровления ВИЧ-инфицированных пациентов – грузинские специалисты рассказали, насколько близко подошла медицина к искоренению одного из самых коварных вирусов в истории человечества.
В Грузии на сегодняшний день зарегистрировано 9 809 ВИЧ-инфицированных. Только в этом году в Грузии выявили 30 новых случаев данной инфекции.
"Благодаря созданию эффективной службы против ВИЧ, Грузия осталась в числе тех стран, которые смогли избежать широкомасштабной эпидемии", – заявил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе в эфире телекомпании "Имеди".
По словам грузинских медиков, Грузия относится к странам со стабильной ситуацией в плане распространения ВИЧ – в год в стране выявляют около 600 случаев.
ВИЧ повреждает те клетки, которые борются против бактерий, вирусов и любых аномалий, возникающих в организме. Таким образом, любая болезнь, даже небольшая простуда, может стать фатальной для организма, инфицированного ВИЧ-инфекцией.
Прорыв в медицине
В 2013 году врачи пересадили стволовые клетки 53-летнему пациенту из Дюссельдорфа для лечения лейкемии. Помимо рака крови у него была и ВИЧ-инфекция. После операции по пересадке костного мозга и трансплантации стволовых клеток врачи в течение долгого времени наблюдали за состоянием пациента.
В 2018 году анализы показали, что у пациента в организме не было и следа от ВИЧ-инфекции. Врачи продолжали наблюдение еще в течение четырех лет, и только сейчас они подтвердили информацию о том, что пациент полностью исцелился от ВИЧ-инфекции.
Как вылечили ВИЧ-инфицированных?
Как разъяснили грузинские медики, существуют рецепторы CCR5, с помощью которых ВИЧ прикрепляется к клетке и размножается. Однако биоматериал человека, то есть стволовые клетки, содержит антиВИЧ-мутацию. Благодаря им вирус не может размножаться и умирает.
"У стволовых клеток есть серьезная функция. Это строительный материал каждой клетки, соответственно, всего нашего организма и каждого нашего органа", – разъяснила доктор медицинских наук, профессор Мака Булеишвили.
Благодаря огромным финансовым ресурсам и кропотливой работе ученых созданы медикаменты для пациентов с ВИЧ. По словам врачей, инфицированным пациентам нужно в день пить всего одну таблетку, которая улучшает их состояние и убивает в крови вирус, однако он продолжает жить в клетках. Стоит пациенту прекратить прием лекарств, как вирус стремительно начнет размножаться и разрушать организм.
"Иммунная система человека, инфицированного ВИЧ, обезоружена. Это то же самое, что оставить без полиции и армии государство. Часть вирусов циркулирует в крови, а часть уже находится внутри клетки и встроена в геном. Обычными лекарствами его оттуда не убрать", – отметил руководитель Научно-практического центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе.
Церцвадзе, который практически всю свою жизнь посвятил борьбе с этим вирусом и лечению ВИЧ-инфицированных, отметил, что обычные лекарства убивают вирус, который циркулирует в крови. Соответственно, состояние пациента улучшается. Что касается вируса, который уже пробрался до генома, то, по словам Церцвадзе, при медикаментозном лечении он не способен вызвать какие-нибудь процессы в организме. Церцвадзе отметил, что ученым удалось разработать лекарства, которые освобождают кровь от вируса, а совсем скоро им удастся освободить от него и инфицированные клетки.
На сегодняшний день ВИЧ-инфекцией во всем мире инфицированы 38 миллионов 400 тысяч человек. Из них 36 миллионов 700 тысяч являются взрослыми. Из общей статистики 19 миллионов 700 тысяч – это женщины, а 16 миллионов 900 тысяч – мужчины. Носителями ВИЧ являются и дети – 1 миллион 700 тысяч.