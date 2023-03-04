https://sputnik-georgia.ru/20230304/ranenie-svyaschennosluzhitelya-v-tbilisi-podozrevaemyy-zaderzhan---275451589.html

Ранение священнослужителя в Тбилиси: подозреваемый задержан

Ранение священнослужителя в Тбилиси: подозреваемый задержан

Мужчина напал на священнослужителя со спины и нанес несколько ударов ножом, считают следователи 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T21:01+0400

2023-03-04T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Грузинские правоохранители задержали мужчину, который, предположительно, напал на настоятеля храма "13 ассирийских отцов" в Тбилиси Цотне Тварадзе, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным телеканала, подозреваемый напал на священника прямо в храме со спины, несколько раз ударил его ножом и скрылся с места происшествия. Что стало мотивом совершения преступления, пока не сообщается.Сам 63-летний священник находится в клинике в тяжелом состоянии. Уголовное дело ведется по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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