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В Тбилиси ранили священнослужителя
В Тбилиси ранили священнослужителя
Что стало причиной расправы со священнослужителем – выясняют следователи 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T17:29+0400
2023-03-04T17:29+0400
2023-03-04T18:06+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Священнослужитель попал в тбилисскую клинику с тяжелыми ранениями, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, духовное лицо доставили в клинику после происшествия в спальном районе Тбилиси на плато Нуцубидзе. Детали происшествия на данный момент неизвестны. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
В Тбилиси ранили священнослужителя
17:29 04.03.2023 (обновлено: 18:06 04.03.2023)
Что стало причиной расправы со священнослужителем – выясняют следователи
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Священнослужитель попал в тбилисскую клинику с тяжелыми ранениями, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала
, духовное лицо доставили в клинику после происшествия в спальном районе Тбилиси на плато Нуцубидзе. Детали происшествия на данный момент неизвестны.
МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью".