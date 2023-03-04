https://sputnik-georgia.ru/20230304/v-tbilisi-ranili-svyaschennosluzhitelya--275450372.html

В Тбилиси ранили священнослужителя

В Тбилиси ранили священнослужителя

Что стало причиной расправы со священнослужителем – выясняют следователи 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T17:29+0400

2023-03-04T17:29+0400

2023-03-04T18:06+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Священнослужитель попал в тбилисскую клинику с тяжелыми ранениями, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, духовное лицо доставили в клинику после происшествия в спальном районе Тбилиси на плато Нуцубидзе. Детали происшествия на данный момент неизвестны. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "Нанесение тяжкого вреда здоровью".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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