https://sputnik-georgia.ru/20230304/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rf-zakryta--275445229.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта

Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за схода схода схода лавин 04.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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