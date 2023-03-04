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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта
Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за схода схода схода лавин 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T11:04+0400
2023-03-04T11:04+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии. Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, верхний ларс, тбилиси, армения, погода
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта
11:04 04.03.2023 (обновлено: 11:09 04.03.2023)
Дорога к грузино-российской границе закрыта из-за схода схода схода лавин
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.