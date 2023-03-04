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Время Ч: диверсанты в Брянске, химический план Запада и поражение ВСУ в Артемовске
Время Ч: диверсанты в Брянске, химический план Запада и поражение ВСУ в Артемовске
ВСУ попали под Артемовском в безысходное положение, а потому Запад и Киев были готовы начать массовое использование химического оружия на фронте 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T16:48+0400
2023-03-04T16:48+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Откажутся ли Украина и западные страны от своих химических планов после предупреждений Минобороны России? Чего хотели добиться украинские террористы в Брянской области? Почему ВСУ уже не сможет организованно отступить из Артемовска?Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".
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мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, киев, украина, минобороны рф, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, аналитика, киев, украина, минобороны рф, видео
Время Ч: диверсанты в Брянске, химический план Запада и поражение ВСУ в Артемовске
16:48 04.03.2023 (обновлено: 09:48 05.03.2023)
ВСУ попали под Артемовском в безысходное положение, а потому Запад и Киев были готовы начать массовое использование химического оружия на фронте
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко.
Откажутся ли Украина и западные страны от своих химических планов после предупреждений Минобороны России? Чего хотели добиться украинские террористы в Брянской области? Почему ВСУ уже не сможет организованно отступить из Артемовска?
Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".