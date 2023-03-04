https://sputnik-georgia.ru/20230304/vremya-ch-diversanty-v-bryanske-khimicheskiy-plan-zapada-i-porazhenie-vsu-v-artemovske-275454009.html

Время Ч: диверсанты в Брянске, химический план Запада и поражение ВСУ в Артемовске

Время Ч: диверсанты в Брянске, химический план Запада и поражение ВСУ в Артемовске

ВСУ попали под Артемовском в безысходное положение, а потому Запад и Киев были готовы начать массовое использование химического оружия на фронте 04.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-04T16:48+0400

2023-03-04T16:48+0400

2023-03-05T09:48+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт Александр Хроленко. Откажутся ли Украина и западные страны от своих химических планов после предупреждений Минобороны России? Чего хотели добиться украинские террористы в Брянской области? Почему ВСУ уже не сможет организованно отступить из Артемовска?Обо всем этом подробнее смотрите в новом выпуске программы "Время Ч".

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