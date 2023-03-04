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Звезды грузинского футбола сыграют в матче легенд в Глазго
Звезды грузинского футбола сыграют в матче легенд в Глазго
Капитаном легенд "Рейнджерс" во втором тайме будет Шота Арвеладзе 04.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-04T18:11+0400
2023-03-04T18:11+0400
2023-03-04T18:11+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Легенды грузинского футбола нулевых Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе приглашены на благотворительный матч в Глазго, где 26 марта сойдутся легенды "Рейнджерс" и мирового футбола. В команде легенд на стадионе "Айброкс" сыграют Луиш Фигу, Робин ван Перси, Яап Стам, Джо Коул, Пол Скоулз, Георгий Кинкладзе и другие звезды недавнего прошлого. Что касается "Рейнджерс", то в его составе на поле выйдут Джермейн Дефо, Крис Бойд, Майкл Моулс, Саша Папак, Йорг Альбертц, Рональд де Бур, Шота Арвеладзе. Как сообщает издание Rangersnews, капитаном легенд "Рейнджерс" во втором тайме будет Шота Арвеладзе. Шота Арвеладзе был приглашен на матч Легенд в Глазго во второй раз – первый раз это произошло в 2022 году, на 150-летии "Рейнджерс", тогда легенды мирового футбола под руководством Луиша Фигу победили легенд "Рейнджерс" со счетом 3:2. В том матче Шота Арвеладзе забил красивый гол. В составе "Рейнджерс" грузинский нападающий дважды выигрывал чемпионат Шотландии и становился обладателем Кубка Шотландии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, в мире, новости, шотландия, шота арвеладзе
спорт, в мире, новости, шотландия, шота арвеладзе
Звезды грузинского футбола сыграют в матче легенд в Глазго
Капитаном легенд "Рейнджерс" во втором тайме будет Шота Арвеладзе
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Легенды грузинского футбола нулевых Шота Арвеладзе и Георгий Кинкладзе приглашены на благотворительный матч в Глазго, где 26 марта сойдутся легенды "Рейнджерс" и мирового футбола.
В команде легенд на стадионе "Айброкс" сыграют Луиш Фигу, Робин ван Перси, Яап Стам, Джо Коул, Пол Скоулз, Георгий Кинкладзе и другие звезды недавнего прошлого. Что касается "Рейнджерс", то в его составе на поле выйдут Джермейн Дефо, Крис Бойд, Майкл Моулс, Саша Папак, Йорг Альбертц, Рональд де Бур, Шота Арвеладзе.
Как сообщает издание Rangersnews, капитаном легенд "Рейнджерс" во втором тайме будет Шота Арвеладзе.
Шота Арвеладзе был приглашен на матч Легенд в Глазго во второй раз – первый раз это произошло в 2022 году, на 150-летии "Рейнджерс", тогда легенды мирового футбола под руководством Луиша Фигу победили легенд "Рейнджерс" со счетом 3:2. В том матче Шота Арвеладзе забил красивый гол.
В составе "Рейнджерс" грузинский нападающий дважды выигрывал чемпионат Шотландии и становился обладателем Кубка Шотландии.