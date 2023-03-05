https://sputnik-georgia.ru/20230305/golosuy-za-nashikh---kvaratskheliya-kandidat-na-luchshego-igroka-fevralya-v-serii-a-275456884.html

Голосуй за наших – Кварацхелия кандидат на лучшего игрока февраля в серии А

Голосуй за наших – Кварацхелия кандидат на лучшего игрока февраля в серии А

Кварацхелия в феврале провел четыре матча в серии А, забив три гола, и сделал одну результативную передачу 05.03.2023, Sputnik Грузия

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хвича кварацхелия

футбол

клуб "наполи"

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Грузинский полузащитник итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия попал в число претендентов на звание лучшего игрока февраля чемпионата Италии по футболу, сообщает пресс-служба серии А. Наряду с Кварацхелия за награду борются защитник "Лечче" Федерико Баширото, полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария, нападающий "Наполи" Виктор Осимхен и полузащитник "Торино" Алексей Миранчук. Проголосовать за своего фаворита Серии А можно по ссылке: https://serieapotm.easports.com/ Кварацхелия в феврале провел четыре матча в серии А, забив три гола, и сделал одну результативную передачу. Кварацхелия уже становился обладателем титула Лучшего игрока месяца серии А в августе 2022 года. Как заявили в руководстве клуба, "Наполи" заинтересован в том, чтобы Хвича Кварацхелия оставался в клубе как можно дольше, и хочет увеличить ему зарплату. Пока Кварацхелия зарабатывает 1,2 миллиона евро за сезон и, согласно контракту, останется в клубе до 2027 года. Кварацхелия перешел в "Наполи" в июне 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, италия, хвича кварацхелия, футбол, клуб "наполи"