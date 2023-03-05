https://sputnik-georgia.ru/20230305/mezhdunarodnaya-vystavka-obrazovaniya-proydet-v-tbilisi-275338016.html

Международная выставка образования пройдет в Тбилиси

Международная выставка образования пройдет в Тбилиси

Мероприятие рассчитано для студентов, желающих продолжить образование за рубежом 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T10:24+0400

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Международная выставка образования пройдет 12 марта в тбилисской гостинице Radisson Blu Iveria. Образовательная ярмарка, которая насчитывает более 3,5 тысячи посетителей, является крупнейшей международной образовательной выставкой в ​​стране. Мероприятие в основном рассчитано на студентов, желающих продолжить образование за рубежом. В рамках ярмарки желающие смогут посетить различные презентации, семинары и пройти индивидуальные консультации.Гости смогут получить информацию о программах бакалавра, магистратуры, о частных школах, школах-интернатах, а также о языковых и летних программах в стране и за рубежом. Мероприятие организовано при сотрудничестве с министерством образования и науки Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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