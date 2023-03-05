https://sputnik-georgia.ru/20230305/stalinisty-otmetili-den-smerti-vozhdya-narodov-v-gori---video-275465391.html
Сталинисты отметили день смерти "вождя народов" в Гори – видео
Сталинисты отметили день смерти "вождя народов" в Гори – видео
В воскресенье, 5 марта, исполнилось 70 лет со дня смерти "вождя народов" - Иосифа Сталина. На его родине в городе Гори члены Коммунистической партии собрались... 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T22:20+0400
2023-03-05T22:20+0400
2023-03-05T22:43+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
иосиф сталин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/05/275465214_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a1502b0f6449b024c9b0a29b82a1296.jpg
9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель. В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП.В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны. В 1929-1933 гг., названных годами "великого перелома", насильственными методами была проведена коллективизация и индустриализация. В декабре 1936 г. была принята новая Конституция СССР, получившая неофициальное название "Конституция победившего социализма".В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР. В качестве главы Советского государства принимал участие в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях руководителей трех держав – СССР, США и Великобритании. В послевоенный период продолжал работать Генеральным секретарем ЦК партии и председателем Совета Министров СССР.Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП (б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов. Ему были присвоены звания Героя Социалистического Труда (1939), Героя Советского Союза (1945), Маршала Советского Союза (1943), высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза (1945). Он был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами "Победа", тремя орденами Красного Знамени и орденом Суворова 1-й степени, а также медалями.5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/05/275465214_233:0:1193:720_1920x0_80_0_0_174a4e0461976d7845aa4f1fdbd0f8ba.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, иосиф сталин, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, иосиф сталин, видео
Сталинисты отметили день смерти "вождя народов" в Гори – видео
22:20 05.03.2023 (обновлено: 22:43 05.03.2023)
В воскресенье, 5 марта, исполнилось 70 лет со дня смерти "вождя народов" - Иосифа Сталина. На его родине в городе Гори члены Коммунистической партии собрались у дома-музея Сталина с портретами и цветами
9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель. В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП.
В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны. В 1929-1933 гг., названных годами "великого перелома", насильственными методами была проведена коллективизация и индустриализация. В декабре 1936 г. была принята новая Конституция СССР, получившая неофициальное название "Конституция победившего социализма".
В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР. В качестве главы Советского государства принимал участие в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях руководителей трех держав – СССР, США и Великобритании. В послевоенный период продолжал работать Генеральным секретарем ЦК партии и председателем Совета Министров СССР.
Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП (б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов. Ему были присвоены звания Героя Социалистического Труда (1939), Героя Советского Союза (1945), Маршала Советского Союза (1943), высшее воинское звание — Генералиссимус Советского Союза (1945). Он был награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами "Победа", тремя орденами Красного Знамени и орденом Суворова 1-й степени, а также медалями.
5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве.