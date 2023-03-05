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Трамп: решить конфликт на Украине "не составит труда"
Трамп: решить конфликт на Украине "не составит труда"
Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T13:22+0400
2023-03-05T13:22+0400
2023-03-05T13:22+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту. "Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это - вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", - подчеркнул бывший глава американской администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, сша, дональд трамп, республиканская партия, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, политика, новости, сша, дональд трамп, республиканская партия, обострение ситуации вокруг украины 2022
Трамп: решить конфликт на Украине "не составит труда"
Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда".
По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток.
"Хочу вас заверить, это не будет сложной задачей. Это можно сделать в течение 24 часов, если люди будут знать, что им необходимо делать", - сказал бывший хозяин Белого дома на ежегодном съезде американских консерваторов в столичном округе Колумбия, который транслировали симпатизирующие Республиканской партии США телеканалы.
При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту.
"Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это - вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", - подчеркнул бывший глава американской администрации.