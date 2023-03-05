https://sputnik-georgia.ru/20230305/tramp-reshit-konflikt-na-ukraine-ne-sostavit-truda-275458633.html

Трамп: решить конфликт на Украине "не составит труда"

Трамп: решить конфликт на Украине "не составит труда"

Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T13:22+0400

2023-03-05T13:22+0400

2023-03-05T13:22+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что урегулировать конфликт на Украине в случае его переизбрания на пост главы государства "не составит труда". По его словам, это может и должно быть сделано в течение суток. При этом Трамп отказался сообщить, в чем именно состоит его план и какие действия он намерен предпринять отметив, что раскрытие данной информации не позволит ему реализовать задуманное и положить конец конфликту. "Я не стану вам этого говорить, поскольку, сделав это, я, вероятно, потеряю возможность это осуществить. Вам необходимо быть президентом, чтобы сделать это - вам нужны офис и полномочия. Однако это будет сделано в течение суток. Повторюсь, этого никогда бы не случилось, будь я президентом. Эта война должна разрешиться за сутки", - подчеркнул бывший глава американской администрации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, сша, дональд трамп, республиканская партия, обострение ситуации вокруг украины 2022