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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для транспорта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для транспорта
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T09:31+0400
2023-03-05T09:31+0400
2023-03-05T09:43+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.На других участках Военно-Грузинской дороги движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для транспорта
09:31 05.03.2023 (обновлено: 09:43 05.03.2023)
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.
На других участках Военно-Грузинской дороги движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.