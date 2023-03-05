https://sputnik-georgia.ru/20230305/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-s-rf-zakryta-dlya-transporta-275453527.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для транспорта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с РФ закрыта для транспорта

Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби Военно-грузинской дороги 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T09:31+0400

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грузия

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департамент автомобильных дорог

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено из-за опасности схода лавин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение на движение действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс, отметили в ведомстве.На других участках Военно-Грузинской дороги движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, погода, общество, верхний ларс, департамент автомобильных дорог, ситуация на военно-грузинской дороге