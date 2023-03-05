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Военный эксперт Корнев о ядерных планах России и США - видео
Военный эксперт Корнев о ядерных планах России и США - видео
Американские военные регулярно разрабатывают и модернизируют планы обезоруживающего ядерного удара по России, российские военные также прорабатывают ответные... 05.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-05T09:52+0400
2023-03-05T09:52+0400
2023-03-05T09:52+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Каким образом американцы планируют действовать в случае ядерной войны и чем ответит Россия? Как изменились ядерные планы России и США за 70 лет? Понимают ли в Пентагоне неизбежность ответного удара России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, россия, в мире, сша, пентагон, видео
видео, мультимедиа, россия, в мире, сша, пентагон, видео
Военный эксперт Корнев о ядерных планах России и США - видео
Американские военные регулярно разрабатывают и модернизируют планы обезоруживающего ядерного удара по России, российские военные также прорабатывают ответные меры на случай возможной агрессии
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев.
Каким образом американцы планируют действовать в случае ядерной войны и чем ответит Россия? Как изменились ядерные планы России и США за 70 лет? Понимают ли в Пентагоне неизбежность ответного удара России?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.