https://sputnik-georgia.ru/20230305/voennyy-ekspert-kornev-o-yadernykh-planakh-rossii-i-ssha---video-275454306.html

Военный эксперт Корнев о ядерных планах России и США - видео

Военный эксперт Корнев о ядерных планах России и США - видео

Американские военные регулярно разрабатывают и модернизируют планы обезоруживающего ядерного удара по России, российские военные также прорабатывают ответные... 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T09:52+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, автор проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Каким образом американцы планируют действовать в случае ядерной войны и чем ответит Россия? Как изменились ядерные планы России и США за 70 лет? Понимают ли в Пентагоне неизбежность ответного удара России? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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