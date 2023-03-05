https://sputnik-georgia.ru/20230305/vremya-dlya-garantiy-bezopasnosti-ukraine-poka-ne-prishlo---zayavlenie-kantslera-frg-275465662.html

Время для гарантий безопасности Украине пока не пришло - заявление канцлера ФРГ

Время для гарантий безопасности Украине пока не пришло - заявление канцлера ФРГ

Немецкий канцлер считает, что поводом для начала мирных переговоров на Украине может стать "отвод российских войск" 05.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-05T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 5 мар - Sputnik. Запад готов предоставить определенные гарантии безопасности Украине по завершении конфликта, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью американскому телеканалу CNN.При этом он уточнил, что время для предоставления этих гарантий для Киева пока не пришло.Немецкий политик считает, что поводом для начала мирных переговоров на Украине может стать "отвод российских войск". По его словам, западные стране не будут принимать решений об урегулировании конфликта.Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце февраля призвал руководство стран, входящих в военно-политический блок, подготовить долгосрочные гарантии безопасности для Украины после окончания боевых действий на ее территории, а также в освобожденных регионах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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