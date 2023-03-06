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Депутаты парламентов Азербайджана, Турции и Грузии встретились в Тбилиси

Депутаты парламентов Азербайджана, Турции и Грузии встретились в Тбилиси

Наша дружба включает в себя прочные и успешные политические и экономические отношения, заявил спикер парламента Грузии 06.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Вопросы углубления регионального сотрудничества для мира и стабильности на Южном Кавказе, важность широкого черноморского региона в новом геополитическом порядке и новые возможности региона были главными темами рассмотрения на заседании комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Турции и Азербайджана. Ежегодная трехсторонняя встреча председателей комитетов прошла в Тбилиси. Парламентские делегации Турции и Азербайджана прибыли в грузинскую столицу по приглашению главы парламентского комитета по внешним связям Николоза Самхарадзе. В рамках визита с представителями азербайджанской делегации встретился вице-спикер парламента Грузии, руководитель группы дружбы с Азербайджаном Арчил Талаквадзе. На встрече стороны рассмотрели важные вопросы двухстороннего сотрудничества, которые будут способствовать дальнейшему развитию и углублению межпарламентских отношений. "Наша дружба включает в себя прочные и успешные политические и экономические отношения, у нас есть общие цели по укреплению мира и процветания в регионе, и вы знаете, что под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили Грузия также делает все, чтобы способствовать диалогу для укрепления мира", – заявил Талаквадзе. Между тем с представителями парламентской делегации из Турции встретился председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа, руководитель группы дружбы с Турцией Бека Одишария. На встрече была рассмотрена ситуация в регионе и будущие перспективы сотрудничества двух стран в разных сферах. Стороны также поговорили о помощи, которую Грузия оказала населению, пострадавшему в результате землетрясения в Турции. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли на юго-востоке Турции 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки ощущались и в других регионах, а также в Сирии. В результате погибли свыше 45 тысяч человек. Многие считаются пропавшими без вести. Грузия в первый же день трагедии вызвалась помочь Турции. В соседнюю страну отправились грузинские спасатели, в том числе кинологи. Грузинские спасатели достали из-под завалов нескольких человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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