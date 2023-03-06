https://sputnik-georgia.ru/20230306/goryachee-utro-v-parlamente-gruzii-potasovka-v-zale-zasedaniy---video-275487261.html

Горячее утро в парламенте Грузии: потасовка в зале заседаний - видео

Горячее утро в парламенте Грузии: потасовка в зале заседаний - видео

Прямо в здании парламента Грузии произошла потасовка утром в понедельник. Что происходило в высшем законодательном органе страны - смотрите в видео 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T13:58+0400

2023-03-06T13:58+0400

2023-03-06T13:58+0400

видео

мультимедиа

акции протеста

парламент грузии

видео-новости из грузии

драка

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Ситуация накалилась после того, как председатель юридического комитета парламента Грузии призвал вывести нескольких депутатов из зала из-за того, что они выкрикивали с мест и мешали. В результате часть оппозиции все же увели. Потом на заседании был объявлен перерыв. Сейчас в парламенте на фоне скандала и протестов обсуждается проект закона об иностранных агентах.

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видео, мультимедиа, акции протеста, парламент грузии, видео-новости из грузии, драка, видео