https://sputnik-georgia.ru/20230306/goryachee-utro-v-parlamente-gruzii-potasovka-v-zale-zasedaniy---video-275487261.html
Горячее утро в парламенте Грузии: потасовка в зале заседаний - видео
Горячее утро в парламенте Грузии: потасовка в зале заседаний - видео
Прямо в здании парламента Грузии произошла потасовка утром в понедельник. Что происходило в высшем законодательном органе страны - смотрите в видео 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T13:58+0400
2023-03-06T13:58+0400
2023-03-06T13:58+0400
видео
мультимедиа
акции протеста
парламент грузии
видео-новости из грузии
драка
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Ситуация накалилась после того, как председатель юридического комитета парламента Грузии призвал вывести нескольких депутатов из зала из-за того, что они выкрикивали с мест и мешали. В результате часть оппозиции все же увели. Потом на заседании был объявлен перерыв. Сейчас в парламенте на фоне скандала и протестов обсуждается проект закона об иностранных агентах.
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видео, мультимедиа, акции протеста, парламент грузии, видео-новости из грузии, драка, видео
видео, мультимедиа, акции протеста, парламент грузии, видео-новости из грузии, драка, видео
Горячее утро в парламенте Грузии: потасовка в зале заседаний - видео
Прямо в здании парламента Грузии произошла потасовка утром в понедельник. Что происходило в высшем законодательном органе страны - смотрите в видео
Ситуация накалилась после того, как председатель юридического комитета парламента Грузии призвал вывести нескольких депутатов из зала из-за того, что они выкрикивали с мест и мешали. В результате часть оппозиции все же увели. Потом на заседании был объявлен перерыв. Сейчас в парламенте на фоне скандала и протестов обсуждается проект закона об иностранных агентах.