https://sputnik-georgia.ru/20230306/gosti-turisticheskoy-vystavki-mtt-wrocaw-vpervye-oznakomilis-s-batumskim-bulvarom-275485598.html

Гости туристической выставки MTT Wrocław впервые ознакомились с Батумским бульваром

Гости туристической выставки MTT Wrocław впервые ознакомились с Батумским бульваром

В 14-й выставке туризма и досуга MTT Wrocław 2023 участвовали более 200 представителей сферы туризма 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T13:36+0400

2023-03-06T13:36+0400

2023-03-06T14:03+0400

туризм

грузия

аджария

новости

батуми

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/1a/268891764_0:72:1921:1152_1920x0_80_0_0_0bc83d9f41de555fd124c8af4a32e898.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Батумский бульвар, расположенный в самом популярном курортном городе Грузии, впервые был представлен на международной туристической выставке в Вроцлаве (Польша). MTT Wrocław 2023, 14-я выставка туризма и досуга, прошла с 3 по 5 марта. В мероприятии участвовали более 200 представителей сферы туризма. Гости выставки могли ознакомиться с достопримечательностями и уникальным ландшафтом Батумского бульвара с помощью специально созданного путеводителя.На мероприятии, где также был представлен Департамент туризма Аджарии, присутствовали министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе, председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе, мэр Батуми Арчил Чиковани и другие представители региона.История Батумского бульвара начинается с 1881 года. Идея строительства прибрежного парка принадлежит губернатору Батумского округа Алексею Смекалову (1838-1890 годы). Строили бульвар садовники из Прусии Реслерс и Реиерс. На сегодняшний день длина Батумского бульвара составляет семь километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

туризм, грузия, аджария, новости, батуми