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Гости туристической выставки MTT Wrocław впервые ознакомились с Батумским бульваром
Гости туристической выставки MTT Wrocław впервые ознакомились с Батумским бульваром
В 14-й выставке туризма и досуга MTT Wrocław 2023 участвовали более 200 представителей сферы туризма 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T13:36+0400
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2023-03-06T14:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Батумский бульвар, расположенный в самом популярном курортном городе Грузии, впервые был представлен на международной туристической выставке в Вроцлаве (Польша). MTT Wrocław 2023, 14-я выставка туризма и досуга, прошла с 3 по 5 марта. В мероприятии участвовали более 200 представителей сферы туризма. Гости выставки могли ознакомиться с достопримечательностями и уникальным ландшафтом Батумского бульвара с помощью специально созданного путеводителя.На мероприятии, где также был представлен Департамент туризма Аджарии, присутствовали министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе, председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе, мэр Батуми Арчил Чиковани и другие представители региона.История Батумского бульвара начинается с 1881 года. Идея строительства прибрежного парка принадлежит губернатору Батумского округа Алексею Смекалову (1838-1890 годы). Строили бульвар садовники из Прусии Реслерс и Реиерс. На сегодняшний день длина Батумского бульвара составляет семь километров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, аджария, новости, батуми
Гости туристической выставки MTT Wrocław впервые ознакомились с Батумским бульваром
13:36 06.03.2023 (обновлено: 14:03 06.03.2023)
В 14-й выставке туризма и досуга MTT Wrocław 2023 участвовали более 200 представителей сферы туризма
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Батумский бульвар, расположенный в самом популярном курортном городе Грузии, впервые был представлен на международной туристической выставке в Вроцлаве (Польша).
MTT Wrocław 2023, 14-я выставка туризма и досуга, прошла с 3 по 5 марта. В мероприятии участвовали более 200 представителей сферы туризма.
Гости выставки могли ознакомиться с достопримечательностями и уникальным ландшафтом Батумского бульвара с помощью специально созданного путеводителя.
На мероприятии, где также был представлен Департамент туризма Аджарии, присутствовали министр финансов и экономики Аджарии Джаба Путкарадзе, председатель Верховного совета Аджарии Давид Габаидзе, мэр Батуми Арчил Чиковани и другие представители региона.
История Батумского бульвара начинается с 1881 года. Идея строительства прибрежного парка принадлежит губернатору Батумского округа Алексею Смекалову (1838-1890 годы). Строили бульвар садовники из Прусии Реслерс и Реиерс. На сегодняшний день длина Батумского бульвара составляет семь километров.