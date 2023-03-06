https://sputnik-georgia.ru/20230306/gruzinskaya-pevitsa-natiya-todua-rodila-perventsa-275499950.html

Грузинская певица Натия Тодуа родила первенца

Грузинская певица Натия Тодуа родила первенца

Первенец певицы родился в Берлине, его назвали Хуго 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T18:12+0400

2023-03-06T18:12+0400

2023-03-06T18:23+0400

новости

грузия

натия тодуа

светская хроника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24663/14/246631476_0:102:1424:903_1920x0_80_0_0_d8e350472f58c24be0a4090d8f075655.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Популярная грузинская певица Натия Тодуа родила первенца в Германии, об этом сообщил супруг певицы Давид Зурабашвили в социальной сети. Из подробностей известно только то, что Тодуа родила в Берлине, а первенца назвали Хуго. Натия Тодуа и Давид Зурабашвили поженились осенью прошлого года. Чем известна Натия Тодуа? 26-летняя певица Натия Тодуа из Грузии прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany. Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии. Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете. Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 километрах к северу от Карлсруэ. Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015 – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, натия тодуа, светская хроника