Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230306/gruzinskaya-pevitsa-natiya-todua-rodila-perventsa-275499950.html
Грузинская певица Натия Тодуа родила первенца
Грузинская певица Натия Тодуа родила первенца
Первенец певицы родился в Берлине, его назвали Хуго 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T18:12+0400
2023-03-06T18:23+0400
новости
грузия
натия тодуа
светская хроника
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24663/14/246631476_0:102:1424:903_1920x0_80_0_0_d8e350472f58c24be0a4090d8f075655.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Популярная грузинская певица Натия Тодуа родила первенца в Германии, об этом сообщил супруг певицы Давид Зурабашвили в социальной сети. Из подробностей известно только то, что Тодуа родила в Берлине, а первенца назвали Хуго. Натия Тодуа и Давид Зурабашвили поженились осенью прошлого года. Чем известна Натия Тодуа? 26-летняя певица Натия Тодуа из Грузии прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany. Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии. Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете. Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 километрах к северу от Карлсруэ. Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015 – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24663/14/246631476_42:0:1382:1005_1920x0_80_0_0_3178d86fa967d60bd47de82874b05cbf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, натия тодуа, светская хроника
новости, грузия, натия тодуа, светская хроника

Грузинская певица Натия Тодуа родила первенца

18:12 06.03.2023 (обновлено: 18:23 06.03.2023)
© photo: Natia Todua Official / FBПевица Натия Тодуа
Певица Натия Тодуа - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2023
© photo: Natia Todua Official / FB
Подписаться на
НовостиTelegram
Первенец певицы родился в Берлине, его назвали Хуго
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Популярная грузинская певица Натия Тодуа родила первенца в Германии, об этом сообщил супруг певицы Давид Зурабашвили в социальной сети.
Из подробностей известно только то, что Тодуа родила в Берлине, а первенца назвали Хуго.

"Добро пожаловать, Хуго", – написал Давид Зурабашвили.

Натия Тодуа и Давид Зурабашвили поженились осенью прошлого года.

Чем известна Натия Тодуа?

26-летняя певица Натия Тодуа из Грузии прославилась после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany. Она попала в финал конкурса из 26 тысяч кандидатов, где ей удалось обойти троих конкурентов, набрав большинство голосов. За Натию проголосовало 50,1%. В день победы Натию поздравили президент и премьер-министр Грузии.
Натия Тодуа родилась 12 марта 1996 года в Абхазии, в Гали, выросла в селе Набакеви, где и закончила школу. В Тбилиси Натия жила в общежитии для вынужденно перемещенных лиц в районе Глдани. Изучала бизнес-администрирование в тбилисском Кавказском университете.
Далее певица некоторое время жила и работала в немецком городе Брухзаль, на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в 20 километрах к северу от Карлсруэ.
Натия выступала на бэк-вокале группы "Вакис парки". В 2014 году приняла участие в грузинской версии X-Factor, а в 2015 – на Украине в Х-Факторе 6. В обоих проектах Натия Тодуа запомнилась как яркая участница.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0