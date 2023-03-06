Кто в Грузии помнит Сталина - фото
Со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина в это воскресенье исполнилось 70 лет
Со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина в это воскресенье исполнилось 70 лет
На родине Сталина, в городе Гори, члены грузинской Коммунистической партии собрались у дома-музея "вождя народов" с портретами и цветами. Их было не так много, но все же они продолжают традиционно собираться
На родине Сталина, в городе Гори, члены грузинской Коммунистической партии собрались у дома-музея "вождя народов" с портретами и цветами. Их было не так много, но все же они продолжают традиционно собираться
9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель
9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель
В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП
В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП
В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны
В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны
В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР
В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР
Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов
Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов
5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве. День его смерти ежегодно отмечается в Грузии его сторонниками
5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве. День его смерти ежегодно отмечается в Грузии его сторонниками