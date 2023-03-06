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https://sputnik-georgia.ru/20230306/kto-v-gruzii-pomnit-stalina---foto-275495068.html
Кто в Грузии помнит Сталина - фото
Кто в Грузии помнит Сталина - фото
В Грузии до сих пор отмечаются даты, связанные с жизнью и смертью "вождя народов" Иосифа Виссарионовича Сталина. О том, кто его помнит в стране, – смотрите в... 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T16:51+0400
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Сталинисты и представители грузинской коммунистической партии по традиции несколько раз в год собираются в городе Гори. Они считают Сталина великой фигурой, которая имела огромное значение для мировой истории.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иосиф сталин, грузия, общество, культура, гори, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иосиф сталин, грузия, общество, культура, гори, фото

Кто в Грузии помнит Сталина - фото

16:51 06.03.2023 (обновлено: 17:07 06.03.2023)
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В Грузии до сих пор отмечаются даты, связанные с жизнью и смертью "вождя народов" Иосифа Виссарионовича Сталина. О том, кто его помнит в стране, – смотрите в фотоленте Sputnik Грузия
Сталинисты и представители грузинской коммунистической партии по традиции несколько раз в год собираются в городе Гори. Они считают Сталина великой фигурой, которая имела огромное значение для мировой истории.
© photo: Sputnik / Stringer

Со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина в это воскресенье исполнилось 70 лет

Со дня смерти &quot;вождя народов&quot; Иосифа Сталина в это воскресенье исполнилось 70 лет - Sputnik Грузия
1/8
© photo: Sputnik / Stringer

Со дня смерти "вождя народов" Иосифа Сталина в это воскресенье исполнилось 70 лет

© photo: Sputnik / Stringer

На родине Сталина, в городе Гори, члены грузинской Коммунистической партии собрались у дома-музея "вождя народов" с портретами и цветами. Их было не так много, но все же они продолжают традиционно собираться

На родине Сталина, в городе Гори, члены грузинской Коммунистической партии собрались у дома-музея &quot;вождя народов&quot; с портретами и цветами. Их было не так много, но все же они продолжают традиционно собираться - Sputnik Грузия
2/8
© photo: Sputnik / Stringer

На родине Сталина, в городе Гори, члены грузинской Коммунистической партии собрались у дома-музея "вождя народов" с портретами и цветами. Их было не так много, но все же они продолжают традиционно собираться

© photo: Sputnik / Stringer

9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель

9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель - Sputnik Грузия
3/8
© photo: Sputnik / Stringer

9 (21) декабря 1879 г. в городе Гори Тифлисской губернии в семье сапожника родился Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), советский государственный и партийный деятель

© photo: Sputnik / Stringer

В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП

В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП - Sputnik Грузия
4/8
© photo: Sputnik / Stringer

В 1894 г. Иосиф Джугашвили окончил Горийское духовное училище, в том же году поступил в Тифлисскую православную духовную семинарию. Под влиянием русских марксистов, проживавших в Закавказье, включился в революционное движение. В августе 1898 г. Сталин формально вступил в тифлисскую организацию РСДРП

© photo: Sputnik / Stringer

В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны

В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны - Sputnik Грузия
5/8
© photo: Sputnik / Stringer

В апреле 1922 г. на Пленуме ЦК Сталин был избран Генеральным секретарем ЦК и находился на этом посту свыше 30 лет. Под его руководством разрабатывалась и осуществлялась политика Коммунистической партии, планы хозяйственного и культурного строительства, меры по укреплению обороноспособности страны

© photo: Sputnik / Stringer

В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР

В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

В мае 1941 г. Сталин был назначен председателем Совнаркома СССР (с 1946 г. – председатель Совета Министров СССР). С началом Великой отечественной войны стал Председателем Государственного Комитета обороны, наркомом обороны и Верховным Главнокомандующим всеми Вооруженными Силами СССР

© photo: Sputnik / Stringer

Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов

Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

Сталин был членом Политбюро ЦК ВКП(б) в 1919-1952 гг., Президиума ЦК КПСС в 1952-1953 гг., членом Исполкома Коминтерна в 1925-1943 гг., членом ВЦИК с 1917 г., ЦИК СССР с 1922 г., депутатом Верховного Совета СССР 1-3-го созывов

© photo: Sputnik / Stringer

5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве. День его смерти ежегодно отмечается в Грузии его сторонниками

5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве. День его смерти ежегодно отмечается в Грузии его сторонниками - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Stringer

5 марта 1953 г. Иосиф Виссарионович Сталин скончался и был похоронен на Красной площади в Москве. День его смерти ежегодно отмечается в Грузии его сторонниками

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