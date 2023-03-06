https://sputnik-georgia.ru/20230306/kto-v-gruzii-pomnit-stalina---foto-275495068.html

Кто в Грузии помнит Сталина - фото

Кто в Грузии помнит Сталина - фото

В Грузии до сих пор отмечаются даты, связанные с жизнью и смертью "вождя народов" Иосифа Виссарионовича Сталина. О том, кто его помнит в стране, – смотрите в... 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T16:51+0400

2023-03-06T16:51+0400

2023-03-06T17:07+0400

новости грузии в фотографиях

фотоленты

мультимедиа

иосиф сталин

грузия

общество

культура

гори

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/06/275494757_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_8a4f2c1ac34f8ebfdb4e4d45e2ead6b1.jpg

Сталинисты и представители грузинской коммунистической партии по традиции несколько раз в год собираются в городе Гори. Они считают Сталина великой фигурой, которая имела огромное значение для мировой истории.

гори

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, иосиф сталин, грузия, общество, культура, гори, фото