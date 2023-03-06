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Стрельба в Тбилиси - мужчину ранили из оружия около метро "Делиси"
Стрельба в Тбилиси - мужчину ранили из оружия около метро "Делиси"
Пострадавшего, в которого стреляли несколько раз, перевезли в клинику 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T16:28+0400
2023-03-06T16:28+0400
2023-03-06T17:20+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мужчину ранили из огнестрельного оружия во дворе бизнес-центра, рядом с метро "Делиси" в Тбилиси, сообщил телеканал "Формула. По информации телеканала, в мужчину стреляли несколько раз. Бригада скорой помощи уже перевела его в клинику. Телеканал "Формула", который распространяет информацию, находится в здании бизнес-центра, где произошел инцидент. Другие детали происшествия пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Стрельба в Тбилиси - мужчину ранили из оружия около метро "Делиси"
16:28 06.03.2023 (обновлено: 17:20 06.03.2023)
Пострадавшего, в которого стреляли несколько раз, перевезли в клинику
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мужчину ранили из огнестрельного оружия во дворе бизнес-центра, рядом с метро "Делиси" в Тбилиси, сообщил телеканал "Формула.
По информации телеканала, в мужчину стреляли несколько раз. Бригада скорой помощи уже перевела его в клинику.
Телеканал "Формула", который распространяет информацию, находится в здании бизнес-центра, где произошел инцидент.
Другие детали происшествия пока неизвестны.