https://sputnik-georgia.ru/20230306/muzhchinu-ranili-iz-oruzhiya-okolo-metro-delisi-v-tbilisi--275495359.html

Стрельба в Тбилиси - мужчину ранили из оружия около метро "Делиси"

Стрельба в Тбилиси - мужчину ранили из оружия около метро "Делиси"

Пострадавшего, в которого стреляли несколько раз, перевезли в клинику 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T16:28+0400

2023-03-06T16:28+0400

2023-03-06T17:20+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Мужчину ранили из огнестрельного оружия во дворе бизнес-центра, рядом с метро "Делиси" в Тбилиси, сообщил телеканал "Формула. По информации телеканала, в мужчину стреляли несколько раз. Бригада скорой помощи уже перевела его в клинику. Телеканал "Формула", который распространяет информацию, находится в здании бизнес-центра, где произошел инцидент. Другие детали происшествия пока неизвестны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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