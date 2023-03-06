https://sputnik-georgia.ru/20230306/prazdnik-krasok-kholi-2023-kak-prazdnuyut-indiyskiy-festival-krasok-275504718.html

Праздник красок Холи 2023: как празднуют индийский Фестиваль красок

Праздник красок Холи 2023: как празднуют индийский Фестиваль красок

Холи, или индийский Фестиваль красок, – один из самых ярких и красочных праздников в мире, он символизирует наступление весны, возрождение жизни и изгнание зла 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T22:08+0400

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2023-03-06T22:08+0400

справки

индия

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Определенной даты у праздника нет – обычно Холи празднуют в 12-м месяце единого индийского календаря, Пхальгуна, на следующий день после полнолуния. В 2023 году начало Фестиваля Красок, который длится несколько дней, выпадает на 8 марта. По индуистскому календарю в этот день празднуют Бенгальский Новый год. Что за праздник Холи и почему его празднование связано с краской и обливанием водой, читайте в Sputnik Грузия Что за праздник Холи Холи — древнейший индийский праздник, что подтверждается надписью на камне, сделанной 300 лет до нашей эры. С праздником красок Холи в Индии связано много красивейших легенд, переходивших на протяжении сотен лет из поколения в поколение. Название индийского праздника, по одной из легенд, произошло от имени доброй и прекрасной Холики – сестры злого царя. Легенда гласит, что злой царь, получивший в дар бессмертие от одного из богов, возомнил себя богом и приказал всем поклоняться только ему. Только юный принц молился истинному богу, не признавая могущества своего отца, а прекрасная тетушка поддерживала любимого племянника. Царь разгневался и приказал сжечь сына и сестру на костре за непослушание. Юный принц просил Бога спасти любимую тетушку. В ответ на мольбы принца Бог прислал ему разноцветный шарф – священный дар всех богов – и велел укутать им Холику, чтобы уберечь ее от огня. Принц накрыл Холику шарфом, когда ее привязали к столбу, а сам сел подле нее. Но порыв ветра сорвал дар богов с Холики, когда разожгли огонь, и накрыл им юношу. Принцу огонь вреда не причинил, но спасти тетушку он не смог, а Бог наказал злого правителя. Так появилась традиция мазать друг друга красками цвета священного покрывала Холики как символа спасения принца. Участники индийского праздника также поливают друг друга водой, чтобы уберечь всех от злых сил и помочь богам восстановить справедливость. Как празднуют? Праздник красок Холи в Индии – один из самых важных индийских фестивалей, который празднуют по всей стране. Красочный и многоликий Холи в каждом регионе Индии проводят по-особенному. Особенно пышно празднуют Фестиваль красок на севере Индии. Готовиться к празднику красок Холи начинают за несколько недель — здания окрашивают в яркие цвета, цветами украшают помещения, а также закупают цветную пудру, красители и специальные брызгалки для воды. Есть традиция делать порошки и водометы собственными руками. В деревнях, в течение двух недель до праздника, проводят малые торжества — во время Малого Холи устраивают ритуальные игры, музыканты выступают с праздничными концертами, собирают деньги и готовят материалы для большого праздника. В первую очередь собирают дрова, тряпки, мусор и так далее для праздничного костра. Костер по традиции разжигают в первый день индийского праздника красок ближе к ночи. Индусы считают, что зола костра Холи приносит удачу, а огонь помогает прогнать злых духов и холода, которые остались после зимы, поэтому через огонь прогоняют скот и ходят по углям. Праздник красок Холи празднуют в Индии красочными парадами, которые сопровождаются народными песнями, танцами и общим весельем. Участники Холи осыпают друг друга яркими красящими порошками красного, зеленого, розового и желтого цветов и обливаются водой. Холи по традиции празднуют все вместе – в народном гулянье участвуют все без различий между классом, кастой, возрастом или полом. В праздник красок Холи пьют тандай с бхангом – в состав этого традиционного напитка входят молоко или молочные продукты, а также сок или листья конопли. Тысячи любителей Холи принимают в праздник родина Кришны — город Вриндаван, и соседний с ним Матхуре, где несколько дней подряд проходит Фестиваль красок. Материал подготовлен на основе открытых источников

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