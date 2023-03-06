https://sputnik-georgia.ru/20230306/shef-redaktora-sputnik-litva-ostavili-pod-arestom-275490186.html
Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом
Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом
С середины января журналист находится в рижской Центральной тюрьме 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T15:18+0400
2023-03-06T15:18+0400
2023-03-06T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема оставили под арестом еще на два месяца. Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения. Снова подать апелляцию можно через два месяца, сообщил Sputnik Литва.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей>>О задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявляли, что задержание журналиста является террором против инакомыслия. В России отмечали, что для освобождения Касема будет сделано все возможное. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что для этого необходимо обращаться в международные структуры и использовать любые каналы.Эксперты, коллеги и близкие Касема сообщают, что ему крайне важна поддержка в это нелегкое время.Адрес для бумажных писем:Rīgascentrālcietums, Marats Kasems,Mazā Matīsaiela 5, Rīga, LV-1009, LatviaРеквизиты для переводов:Rīgas Centrālcietums, reģ. Nr. 90000027165Kods: Valsts kase TRELLV22Konts Nr. LV15TREL8190468041000Maksājuma mērķis: Marats Kasems, 140390-12955Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия сегодня, sputnik литва
в мире, новости, россия сегодня, sputnik литва
Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом
С середины января журналист находится в рижской Центральной тюрьме
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема оставили под арестом еще на два месяца.
Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения. Снова подать апелляцию можно через два месяца, сообщил Sputnik Литва
.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
О задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.
Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД России заявляли, что задержание журналиста является террором против инакомыслия. В России отмечали, что для освобождения Касема будет сделано все возможное. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что для этого необходимо обращаться в международные структуры и использовать любые каналы.
Эксперты, коллеги и близкие Касема сообщают, что ему крайне важна поддержка в это нелегкое время.
Адрес для бумажных писем:
Rīgascentrālcietums, Marats Kasems,
Mazā Matīsaiela 5, Rīga, LV-1009, Latvia
Rīgas Centrālcietums, reģ. Nr. 90000027165
Kods: Valsts kase TRELLV22
Konts Nr. LV15TREL8190468041000
Maksājuma mērķis: Marats Kasems, 140390-12955