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Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом
Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом
С середины января журналист находится в рижской Центральной тюрьме 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T15:18+0400
2023-03-06T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема оставили под арестом еще на два месяца. Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения. Снова подать апелляцию можно через два месяца, сообщил Sputnik Литва.Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей&gt;&gt;О задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.В МИД России заявляли, что задержание журналиста является террором против инакомыслия. В России отмечали, что для освобождения Касема будет сделано все возможное. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что для этого необходимо обращаться в международные структуры и использовать любые каналы.Эксперты, коллеги и близкие Касема сообщают, что ему крайне важна поддержка в это нелегкое время.Адрес для бумажных писем:Rīgascentrālcietums, Marats Kasems,Mazā Matīsaiela 5, Rīga, LV-1009, LatviaРеквизиты для переводов:Rīgas Centrālcietums, reģ. Nr. 90000027165Kods: Valsts kase TRELLV22Konts Nr. LV15TREL8190468041000Maksājuma mērķis: Marats Kasems, 140390-12955Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, новости, россия сегодня, sputnik литва
в мире, новости, россия сегодня, sputnik литва

Шеф-редактора Sputnik Литва оставили под арестом

15:18 06.03.2023
© photo: Sputnik / DMITRY DUBINSKYШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 06.03.2023
© photo: Sputnik / DMITRY DUBINSKY
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С середины января журналист находится в рижской Центральной тюрьме
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема оставили под арестом еще на два месяца.
Суд отклонил апелляцию на изменение меры пресечения. Снова подать апелляцию можно через два месяца, сообщил Sputnik Литва.
Марат Касем – гражданин Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. 30 декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
Марат Касем: вся моя жизнь – череда случайностей>>
О задержании Касема спецслужбами Латвии стало известно 5 января. В этот же день прошло заседание суда, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения.
Была подана апелляция, однако 18 января рижский суд оставил Касема под стражей. В тот же день журналист уже был переведен в рижскую Центральную тюрьму.
В МИД России заявляли, что задержание журналиста является террором против инакомыслия. В России отмечали, что для освобождения Касема будет сделано все возможное. Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявляла, что для этого необходимо обращаться в международные структуры и использовать любые каналы.
Эксперты, коллеги и близкие Касема сообщают, что ему крайне важна поддержка в это нелегкое время.
Адрес для бумажных писем:
Rīgascentrālcietums, Marats Kasems,
Mazā Matīsaiela 5, Rīga, LV-1009, Latvia
Реквизиты для переводов:
Rīgas Centrālcietums, reģ. Nr. 90000027165
Kods: Valsts kase TRELLV22
Konts Nr. LV15TREL8190468041000
Maksājuma mērķis: Marats Kasems, 140390-12955
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