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Шумный протест у парламента Грузии против закона об иноагентах - видео
Шумный протест у парламента Грузии против закона об иноагентах - видео
Грузинская оппозиция снова вышла протестовать у здания парламента страны в центре Тбилиси. Как проходит акция протеста с утра в понедельник - смотрите в видео... 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T12:13+0400
2023-03-06T12:13+0400
2023-03-06T12:13+0400
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Представители грузинской оппозиции, гражданского общества и активисты неправительственных организаций выступают против проекта закона об иностранных агентах, который находится на рассмотрении в парламенте. С прошлой недели у здания высшего законодательного органа страны проходят протесты, участники которых уже не раз вступали в стычки с силами полиции, которые охраняют все въезды и выезды у парламента, не давая митингующим блокировать дорогу машинам с депутатами.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, парламент грузии, новости, грузия, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, парламент грузии, новости, грузия, видео
Шумный протест у парламента Грузии против закона об иноагентах - видео
Грузинская оппозиция снова вышла протестовать у здания парламента страны в центре Тбилиси. Как проходит акция протеста с утра в понедельник - смотрите в видео Sputnik Грузия
Представители грузинской оппозиции, гражданского общества и активисты неправительственных организаций выступают против проекта закона об иностранных агентах, который находится на рассмотрении в парламенте. С прошлой недели у здания высшего законодательного органа страны проходят протесты, участники которых уже не раз вступали в стычки с силами полиции, которые охраняют все въезды и выезды у парламента, не давая митингующим блокировать дорогу машинам с депутатами.