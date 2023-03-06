https://sputnik-georgia.ru/20230306/shumnyy-protest-u-parlamenta-gruzii-protiv-zakona-ob-inoagentakh---video-275481562.html

Шумный протест у парламента Грузии против закона об иноагентах - видео

Шумный протест у парламента Грузии против закона об иноагентах - видео

Грузинская оппозиция снова вышла протестовать у здания парламента страны в центре Тбилиси. Как проходит акция протеста с утра в понедельник - смотрите в видео... 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T12:13+0400

2023-03-06T12:13+0400

2023-03-06T12:13+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

акции протеста

парламент грузии

новости

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/06/275481164_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_da7d26dc560e4402c55c6f776e8e99c9.jpg

Представители грузинской оппозиции, гражданского общества и активисты неправительственных организаций выступают против проекта закона об иностранных агентах, который находится на рассмотрении в парламенте. С прошлой недели у здания высшего законодательного органа страны проходят протесты, участники которых уже не раз вступали в стычки с силами полиции, которые охраняют все въезды и выезды у парламента, не давая митингующим блокировать дорогу машинам с депутатами.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, парламент грузии, новости, грузия, видео