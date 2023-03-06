https://sputnik-georgia.ru/20230306/sotni-milliardov-evro--kakie-strany-evropy-potratilis-na-borbu-c-energokrizisom--275475084.html

Сотни миллиардов евро – какие страны Европы потратились на борьбу c энергокризисом

Сотни миллиардов евро – какие страны Европы потратились на борьбу c энергокризисом

На борьбу с энергокризисом Германия потратила почти 265 млрд евро, а Великобритания – более 100 млрд 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T21:07+0400

2023-03-06T21:07+0400

2023-03-06T21:07+0400

инфографика

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С сентября 2021 года, когда в Европе начался энергокризис, власти стран ЕС, Великобритании и Норвегии потратили свыше 768 млрд евро на меры по поддержке населения и бизнеса, об этом говорят данные аналитического агентства Bruegel.Больше всех потратила Германия, между тем цены на электроэнергию для немецких домохозяйств оставались самыми высокими в ЕС – счета за электроэнергию около 4,2 млн немецких домохозяйств выросли в среднем на 63,7% в 2022 году, а 3,6 млн счетов за газ выросли на 62,3% по сравнению с 2021 годом.В инфографике Sputnik Азербайджан вы узнаете, сколько Европа потратила на борьбу с энергокризисом.

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