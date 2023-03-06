https://sputnik-georgia.ru/20230306/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-6-do-12-marta-275470871.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 марта

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 марта

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T10:48+0400

2023-03-06T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами ясную и местами облачную погоду в Тбилиси на этой неделе. В понедельник, 6 марта, в столице ожидается облачная погода и дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс шесть градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с, а порой будет достигать 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:56. Во вторник, 7 марта, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 5 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 15 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:57. В среду, 8 марта, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:25. Минимальная температура воздуха ночью составит три градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 13 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:58. В четверг, 9 марта, погода в столице Грузии будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 07:23. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 4 градуса, а днем поднимется максимум до 14 градуса тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:00. В пятницу, 10 февраля, в Тбилиси погода прояснится и будет ясной и солнечной. Восход солнца будет в 07:22. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс семь градусов, а днем прогреется максимум 17 градусов тепла. Скорость ветра 5-10м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:01. В субботу, 11 марта, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 07:20. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:02. В воскресенье, 12 марта, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода. Восход солнца будет в 07:18. Минимальная температура воздуха ночью составит 9 градусов, а днем поднимется максимум до 19 градусов. Скорость ветра 5-10 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:03.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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