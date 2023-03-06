https://sputnik-georgia.ru/20230306/turtsiya-prizvala-rossiyu-investirovat-v-stroitelstvo-gazovogo-khaba-275504011.html

Турция призвала Россию инвестировать в строительство газового хаба

Турция призвала Россию инвестировать в строительство газового хаба

Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T21:30+0400

2023-03-06T21:30+0400

2023-03-06T21:30+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.Ранее в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14-15 февраля, однако после землетрясений 6 февраля она была перенесена предварительно на 22 марта.На данный момент переговоры по проекту прекращены, однако в ближайшее время, как заявил источник, знакомый с переговорами, они возобновятся, сообщил Sputnik Азербайджан.Эрхан отметил, что после стихийного бедствия в Турции многое изменилось, в том числе и приоритеты внешней политики."Принципиально – да (Турции выгоден хаб – ред.), но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги – пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций", – заявил член турецкого Совета по безопасности.США и Великобритания против встречи Путина и ЗеленскогоЭрхан также подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не заинтересованы во встрече Путина и Зеленского с подачи Эрдогана."Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", – заявил он.Член Совета по безопасности выразил уверенность, что глава турецкого государства способен найти методы для организации их встречи, которая принесет конкретные результаты.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на Земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, экономика, новости, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022