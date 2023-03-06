https://sputnik-georgia.ru/20230306/turtsiya-prizvala-rossiyu-investirovat-v-stroitelstvo-gazovogo-khaba-275504011.html
Турция призвала Россию инвестировать в строительство газового хаба
Турция призвала Россию инвестировать в строительство газового хаба
Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T21:30+0400
2023-03-06T21:30+0400
2023-03-06T21:30+0400
в мире
экономика
новости
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
газ
обострение ситуации вокруг украины 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267092875_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_f1d19fd6b1cf63d60602d0431533919a.jpg
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.Ранее в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14-15 февраля, однако после землетрясений 6 февраля она была перенесена предварительно на 22 марта.На данный момент переговоры по проекту прекращены, однако в ближайшее время, как заявил источник, знакомый с переговорами, они возобновятся, сообщил Sputnik Азербайджан.Эрхан отметил, что после стихийного бедствия в Турции многое изменилось, в том числе и приоритеты внешней политики."Принципиально – да (Турции выгоден хаб – ред.), но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги – пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций", – заявил член турецкого Совета по безопасности.США и Великобритания против встречи Путина и ЗеленскогоЭрхан также подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не заинтересованы во встрече Путина и Зеленского с подачи Эрдогана."Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", – заявил он.Член Совета по безопасности выразил уверенность, что глава турецкого государства способен найти методы для организации их встречи, которая принесет конкретные результаты.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на Земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267092875_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_367fef4c1731ca6cdc0a4831dce29225.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, экономика, новости, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
в мире, экономика, новости, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, газ, обострение ситуации вокруг украины 2022
Турция призвала Россию инвестировать в строительство газового хаба
Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции
ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.
Ранее в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции сообщили, что международная встреча стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу состоится 14-15 февраля, однако после землетрясений 6 февраля она была перенесена предварительно на 22 марта.
На данный момент переговоры по проекту прекращены, однако в ближайшее время, как заявил источник, знакомый с переговорами, они возобновятся, сообщил Sputnik Азербайджан
.
Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. В ближайшее время, как заявил РИА Новости в конце февраля источник, знакомый с переговорами, они возобновятся.
Эрхан отметил, что после стихийного бедствия в Турции многое изменилось, в том числе и приоритеты внешней политики.
"Принципиально – да (Турции выгоден хаб – ред.), но сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у РФ есть деньги – пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций", – заявил член турецкого Совета по безопасности.
США и Великобритания против встречи Путина и Зеленского
Эрхан также подчеркнул, что Вашингтон и Лондон не заинтересованы во встрече Путина и Зеленского с подачи Эрдогана.
"Они желают максимально длительной войны, они не думают о будущем украинцев, не думают о мире", – заявил он.
Член Совета по безопасности выразил уверенность, что глава турецкого государства способен найти методы для организации их встречи, которая принесет конкретные результаты.
"Первым конкретным результатом будет, конечно, прекращение огня, и после этого, быть может, удастся прийти к компромиссу после дипломатического торга", – указал Эрхан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 февраля в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на Земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.