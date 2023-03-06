https://sputnik-georgia.ru/20230306/turtsiya-rassmatrivaet-alternativy-amerikanskim-istrebitelyam-f-16-275467468.html

Турция рассматривает альтернативы американским истребителям F-16

Турция рассматривает альтернативы американским истребителям F-16

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса 06.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-06T08:02+0400

2023-03-06T08:02+0400

2023-03-06T08:02+0400

в мире

новости

политика

турция

сша

нато

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/05/270084843_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c99c450d315ee8a446dbfe1424288cd8.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Турция может отказаться от закупки американских F-16 и рассмотреть варианты замены, в том числе российскими истребителями, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью турецкому телеканалу NTV признал, что США не могут продать Турции истребители F-16 без одобрения конгресса и необходимо устранение озабоченностей законодателей. По его словам, турецкое правительство совершило ошибку, попросив у Вашингтона F-16, которые конгресс до сих пор отказывается предоставить под "каким-то предлогом", и которые, по его словам, "устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами". "Турция должна немедленно изменить свое решение по F-16. Например, был вариант с F-35 на столе. У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter", - заявил он. Истребители НАТО для Украины: быть или не быть >>США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400. Вашингтон аннулировал совместный меморандум по F-35 с Турцией, подписав его с семью оставшимися партнерами по проекту F-35 - Великобританией, Италией, Нидерландами, Австралией, Данией, Канадой и Норвегией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Вопрос предстоит согласовать в конгрессе США – госдеп лоббирует его, убеждая конгрессменов, что сделка "служит интересам Вашингтона".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

турция

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, турция, сша, нато, реджеп тайип эрдоган