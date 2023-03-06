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У Кахи Каладзе обнаружили коронавирус
У Кахи Каладзе обнаружили коронавирус
Мэр работает дистанционно, однако заседание городского правительства на этой неделе не состоится 06.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-06T19:37+0400
2023-03-06T19:37+0400
2023-03-06T19:37+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе инфицирован коронавирусом, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе столичной мэрии. По информации пресс-службы, из-за болезни заседание городского правительства, которое традиционно проводится по средам, на текущей неделе не состоится.На данный момент Каладзе находится в изоляции и продолжает работать в дистанционном режиме. Как заверили в мэрии, мэр вернется на рабочее место в ближайшем будущем. Каладзе вакцинировался против COVID-19 в мае 2021 года китайской вакциной Sinopharm. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
У Кахи Каладзе обнаружили коронавирус
Мэр работает дистанционно, однако заседание городского правительства на этой неделе не состоится
ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе инфицирован коронавирусом, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе столичной мэрии.
По информации пресс-службы, из-за болезни заседание городского правительства, которое традиционно проводится по средам, на текущей неделе не состоится.
На данный момент Каладзе находится в изоляции и продолжает работать в дистанционном режиме. Как заверили в мэрии, мэр вернется на рабочее место в ближайшем будущем.
Каладзе вакцинировался против COVID-19 в мае 2021 года китайской вакциной Sinopharm.